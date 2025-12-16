投縣府人事案 明年1／16發布

南投縣長許淑華透露，副祕書長將從縣府內升，待明年1月16日祕書長退休後，正副祕書長人事一併公布。（楊靜茹攝）

南投縣議會16日召開臨時會，將審議《南投縣政府組織自治條例》等17件提案，議長何勝豐盼縣府盡速公布核心幕僚，提升行政效率，因應朝野對立致中央款項延遲或縮減做準備。南投縣長許淑華透露，待明年1月16日祕書長退休，正副祕書長人事一併公布，新增1位副縣長仍在尋覓適當人選，籲中央勿將朝野衝突轉嫁地方。

何勝豐說，這次臨時會將審議17件提案，包括《南投縣政府組織自治條例》部分條文修正案，縣府可新增1名副縣長、1名副祕書長，盼盡速公布核心幕僚，在核心幕僚任命後，加強跨局處協調，落實分工合作、提升行政效率。何勝豐提醒，立法院通過新版《財劃法》，行政院表明不副署、不執行，請縣府預作財務準備，妥善調度資源，避免影響既有政策承諾。

會後許淑華受訪透露，副祕書長將從縣府同仁內升，待明年1月16日祕書長退休後，正副祕書長人事一併公布，由於副縣長的工作相當繁重，不只要彙整縣府所有業務，還要代表縣府跑行程，正慢慢尋覓中。

許淑華坦言，行政院作法儼然破壞預算穩定性，若年底前行政、立法兩院無法協調，將對縣府施政造成衝擊，地方無法確認可獲補助金額，施政規畫因此受限，不過縣府不會因此影響對縣民的承諾，包括65歲以上民眾健保費由縣府負擔等政策，仍依既定計畫執行，呼籲中央正視朝小野大的政治現實，避免將衝突轉嫁地方。