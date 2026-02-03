投縣府十大社福及勞政業務 春節不打烊

南投縣政府春節不打烊，十大社會福利及勞政業務措施海報。(圖：南投縣府提供)

一一五年春節將屆，南投縣府及公所已於春節期間已建構安全網絡，期能於第一時間使陷困民眾獲得及時協助，針對獨居老人、身心障礙者、機構院民(老人、身心障礙者、幼童)、婦幼保護案、遊民輔導、緊急事故等弱勢家庭或個人，提供政府各項福利措施，並連結民間團體提供志工服務資源及物資。基此縣府提供春節期間社福措施，以服務不打烊、關懷不中斷之精神，加強對弱勢家庭各項服務措施。

十大業務措施；一、1957福利諮詢專線。二、急難救助。三、食物銀行-不打烊援助。四、遊民低溫關懷服務。五、加強關懷照顧獨居老人及身心障礙者措施。六、113保護專線。七、職災通報。八、勞動基準法諮詢。九、1955專線關懷移工及雇主全年不打烊。十、「社會安全網-關懷e起來」線上求助平台。