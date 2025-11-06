投縣府參展2025TCCF文化內容創意大會 媒合國內外影視音業者到南投拍片

▲投縣府遠赴台北參展2025TCCF文化內容創意大會，強力媒合國內外影視音業者到南投拍片。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／台北 報導】由文化內容策進院舉辦的「2025 TCCF文化內容創意大會」為亞洲最具規模與影響力的內容產業盛會，今年於11月4日起在南港展覽館二館盛大登場，匯聚來自世界各地影視專業人士、公協會代表、電視台及跨域創新產業業者共118家機構、112個展位。南投縣政府繼2023年首度以「南投拍片好所在」主題參展後，今年已是第三度參與，再度以嶄新氣勢強勢登場，展現縣府積極推動影視產業合作的決心與能量。

縣府新聞及行政處長蔡明志表示，自2023年首度參展以來，縣府持續以「南投拍片好所在」品牌主軸行銷南投影視拍攝環境與協拍服務。兩年多來，南投成功吸引來自美國、新加坡、印尼及國內外等70餘個劇組洽詢，達成28件劇組拍攝與上映成果。今年10月上映、以日月潭為主要取景地的電影《突破：3000米的泳氣》，便是成功案例之一；此外，年底即將上映的台韓愛情電影《那張照片裡的我們》，由李沐與韓國知名演員金浩熙主演，縣府更協調竹山鎮封街拍攝，全力支援劇組順利拍片。

蔡明志指出，今年TCCF除了延續各國參與熱潮，法國再次設立國家館外，韓國文化產業振興院（KOCCA）也首度率團設國家館參展，顯見臺灣內容產業在亞洲市場的高度影響力。而在八個參展縣市中，南投縣以豐沛的影視成果與完善協拍服務脫穎而出，吸引文化部長李遠親自到訪南投展區，深入了解縣府協拍流程與成功模式。

截至今年10月底，南投縣協拍中心已受理近20件影視拍攝申請，連續兩年全年案件數皆達20件以上，顯示南投影視環境深受業界肯定。蔡明志表示，本次參展除持續深化與國內外影視音業界的連結，也期望透過TCCF這個國際級平台，進一步強化跨國合作與媒合能量。截至11月5日止，已有來自菲律賓、日本、巴西、新加坡、外蒙古、韓國及法國等國家與國內劇組共近25組業者前來洽詢拍攝意願，洽談氣氛相當熱絡。

蔡明志強調，南投縣具備山水秀麗、場景多變的天然優勢，加上縣府提供「一站式協拍服務」，讓劇組從場勘、行政協調到拍攝支援皆可迅速完成，是國內外影視音業者的理想拍攝基地。今年縣府以「我們做到了 We made it happen」為宣傳主軸，於大會亮點活動「沙龍舞台」簡報，展現南投協拍質量兼具的豐碩成果，實踐從理念到行動的拍攝友善城市願景，期盼成為臺灣影視拍攝的首選地。