投縣府年終尾牙祭拜 許淑華祈安

▲南投縣府尾牙祭拜，縣長許淑華祈求一切平安。（記者蔡榮宗攝）

歲末年終，南投縣政府昨（三）日在縣府大門口舉辦尾牙祭拜活動，縣長許淑華持清香祝禱，祈求新的一年諸事平安順利，祭拜現場莊嚴隆重，並感謝土地公一年來的庇佑。

尾牙源自傳統民間習俗「做牙」，民間習俗年終辦尾牙，企業、機關也保留這項文化，相關縣府工作人員備妥鮮花、供品，慎重其事，一點都不馬虎。

許縣長率副縣長王瑞德、縣府副秘書長簡育民、新聞及行政處長蔡明志，及相關工作人員，在縣府大門及司機休息室前焚香祝禱，感謝土地公及神明庇佑，讓縣府團隊在過去一年推動各項政務都能順利平安。

許縣長特別提到，縣府同仁包括司機及主管人員，為了公務舟車勞頓、有時相當疲累，希望透過尾牙祭拜，能祈求行車平安、順利無虞；也期盼新的一年，縣府各項建設與施政都能順利推動，工作順心、身體健康，出入平安。

許縣長也藉此機會，感謝基層人員的辛勞，期許新的一年繼續為南投縣的民福祉努力，讓南投更好。