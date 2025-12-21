投縣府推3部微電影 拍出在地故事

南投縣114年度社區微電影首映會，副縣長王瑞德與縣內各鄉鎮市公所及社區幹部一起欣賞。（記者蔡榮宗攝）

南投縣一一四年度社區微電影首映會日昨於南投戲院舉行，副縣長王瑞德與縣內各鄉鎮市公所及社區幹部約150人，一起欣賞三部由社區鄉親擔綱演出，以南投在地感人故事為主題的社區微電影，並在會後透過座談回饋與分享。

今年縣府拍攝的社區微電影分別是以竹山鎮延正社區、竹山社區及國姓社區為拍攝主題，以社區內實際發生的人物事件等在地故事做發想與主軸，投入十個月時間完成三部微電影的拍攝。

王副縣長致詞時表示，南投社區發展表現亮眼，縣府每年透過微電影的拍攝，將各績優社區的發展內容與成長過程記錄下來，讓更多民眾可以透過影像看見社區的價值，體驗在地情感與社區力量，也希望能吸引更多鄉親加入社區，成為在地民眾的生活中心，互相陪伴成長，期許明年十個優等社區均能以社區為主題製作代表性影片，角逐1全國金卓越社區選拔時，能獲得好成績。

縣府社會及勞動局表示，縣府已連續8年運用公益彩券盈餘補助經費拍攝社區紀錄片，今年3部影片橫跨了老人、家庭、兒少與跨文化服務，充分展現南投社區多元且成熟的發展成果。民眾可至YouTube頻道「@user-social1811」觀看本次3部微電影。

第一部社區微電影《家在等我》—家不只是故鄉，更是一群一起守護的人，是以竹山鎮延正社區為背景，詮釋返鄉與和解的故事。社區理事長張勝安表示，社區有許多老厝，透過社區力量將其保留並活化，並做為社區兒少活動的活動空間，連結長者與社區，也讓年輕一代感受社區的人情。

第二部社區微電影《人生七十美》—有社區，就不怕重新開始；影片呈現出竹山社區活躍的長者生活，理事長曾鈺琄表示，社區裡都是長者居多，要多鼓勵長者投入社區活動，社區能提供長者第二人生的舞台，俗話說人生七十才開始，長者也能成為志工服務他人，就像劇中七十歲的長者加入社區後重新找到熱情，更成為防暴宣導的種子教師，還有異國照顧者與居民以美食交流，展現跨族群的溫暖連結。

第三部社區微電影《在光裡成長》—社區是一道永遠為孩子亮著的光。影片以國姓社區為場景，社區理事長彭百慶表示，影片主角是一名排斥參與活動的身心障礙孩子，因老幼共學與母親的陪伴，逐漸理解社區的意義，找到自信與勇氣。