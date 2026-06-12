投縣府攜中研院推氣候調適 建構跨縣市「風廊系統」

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南投縣府攜手中央研究院科研團隊推動氣候調適，副縣長王瑞德與研究團隊進行成果交流。（圖：南投縣府提供）

▲南投縣府攜手中央研究院科研團隊推動氣候調適，副縣長王瑞德與研究團隊進行成果交流。（圖：南投縣府提供）

南投縣府積極推動氣候變遷調適政策，攜手中央研究院科研團隊，率先將中彰投區域通風特徵納入城鄉發展與土地使用規劃，成功建構跨縣市「風廊系統」，成為全臺首個以區域治理角度推動氣候調適的創新案例，並逐步打造全齡宜居、永續的生活環境。

為強化氣候調適能力，縣府攜手中央研究院、國立成功大學及國立彰化師範大學研究團隊跨領域合作推動，整合地理資訊、土地利用與都市微氣候分析，並於日前舉辦氣候調適策略成果發表會及工作坊。會前，副縣長王瑞德亦與研究團隊進行成果交流，提出地方施政需求與實務經驗，期使研究成果更貼近地方治理需要。此次合作不僅展現學術研究與地方治理結合的具體成果，也為未來都市規劃與氣候調適推動提供重要參考依據。

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南投縣為全臺唯一不臨海的縣市，轄內逾七成為山地與丘陵地形，人口與產業多集中於南投市、草屯鎮及埔里鎮等盆地區域。在地形限制與發展結構影響下，面對近年極端氣候與災害衝擊，整體環境韌性面臨嚴峻挑戰。

面對極端高溫日益頻繁，傳統以單一城市為範疇的規劃已不足以因應。本次研究發現，中彰投地區受地形影響，存在由山區延伸至平原的自然風廊。透過系統性規劃與引導，能將山區冷空氣導入市區，不僅有效降低熱能累積，也有助於臺中與彰化地區夜間降溫，將「自然風」轉化為可運用的氣候調適資源。南投縣因地處山林與盆地交界，具備良好的夜間降溫條件。涼爽氣流可沿溪谷及交通路網進入市區並向外擴散，形成天然散熱優勢。透過此次跨領域合作，掌握氣流進出市區的關鍵路徑，並提出南投市、草屯鎮、埔里鎮及竹山鎮建構完整風廊路網，強化整體區域降溫效益。

縣府近年以「全齡宜居」作為重要施政主軸，在兼顧城鄉均衡發展及多元共好的擘劃下，縣長許淑華重視城鄉氣候變遷因應及調適議題，由縣府建設處提前規劃相關策略與因應作為，逐步將氣候韌性與永續發展概念納入都市治理及空間規劃之中。

除成果發表外，本次亦透過工作坊機制，整合縣府各局處、各鄉鎮市公所與研究團隊意見，進行跨部門討論，盤點在地氣候風險與調適需求，協力研擬在地化策略，並提出具體可行的都市規劃願景，加速政策落地。