投縣府畛南開科大 邀長輩認識AI
為縮減偏鄉數位落差並落實長者關懷，縣府與南開科技大學攜手合作，在鹿谷鄉鳳凰社區活動中心盛大舉辦一場結合現代科技與傳統文化的多元體驗活動。活動內容涵蓋「AI影片分享」、「樂齡端午趣香包DIY」與「偏鄉長者龍鬚糖文化傳承」」，透過產官學與社區的緊密結合，為偏鄉長輩帶來一場兼具數位科技與古早懷舊的幸福饗宴。
活動首先由南投縣政府計畫處陳亮廷科長擔任講師，為長輩帶來精彩的「AI影片分享」課程，以趣味互動的方式，向長者介紹現代AI科技的應用，並展示生動的AI生成影片。結束了新奇的科技體驗，端午節將至，講師林聖翰帶著長輩們轉換心情感受傳統氛圍。不僅詳細解說每種中藥材的獨特香氣，更讓長輩親自動手，挑選並揉合出屬於自己的中藥香包，現場氣氛十分熱絡。
最後是充滿傳統記憶的手作點心時間，在「偏鄉長者龍鬚糖文化傳承」手作體驗中，長輩在拉糖、包餡的精細動作中，充分運用了手部肌肉與手眼協調能力，精準呼應「預防及延緩失智失能」的健康促進目標。
縣府計畫處長邱紹偉表示，過去大家覺得智慧科技離偏鄉長輩很遙遠，我們希望讓長輩知道，科技發展不是冷冰冰的應用，科技已走入生活且能為生活帶來樂趣的實用工具。在鳳凰社區發展協會的支持下，此次活動獲得熱烈迴響。
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