投縣府組織自治條例修正 置副縣長2人及增列副秘書長1人

▲縣長許淑華感謝通過自治條例部分條文修正。(記者蔡榮宗攝)

南投縣議會(十六)日召開臨時會，會中通過「南投縣政府組織自治條例部分條文修正草案」及社政、消防、建設、工務、農業、環保及文化等十六項提案一讀；縣長許淑華就自治條例部分條文修正表示，三讀通過後，副秘書長原則上將從府內同仁擢升，副縣長暫無人選，希望覓得優秀人才助力縣政推動。

許縣長說，感謝立法院之前通過地方制度法修正案，讓地方政府可以重新對組織作調整，以強化行政效能，依照本縣人口可增置副縣長一人及副秘書長醫人。南投縣幅員遼闊，業務繁重，原有編制僅置副縣長及秘書長各一人，實不敷推動業務需求，此次縣府因應地方制度法修正，提出南投縣政府組織自治條例部分條文修正草案，置副縣長二人，副秘書長一人，希望能讓行政效能及品質更臻提升。

許縣長指出，副縣長一職不僅要熟悉縣府業務，也需代表她到基層跑行程，這個副縣長人選相當重要，會慢慢尋覓合適的優秀人才；副縣長王瑞德對於業務熟悉度相當高，但業務量繁重，希望覓得的副縣長人選，能與王副縣長及秘書長一同代表縣府及推動業務。現任秘書長洪瑞智將於一一五年一月十六日退休，秘書長及副秘書長人選會一併公布。