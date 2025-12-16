投縣府組織自治條例修正 許淑華：副縣長暫無考量、副秘書長內升為主

何議長期許核心幕僚任命後加大行政力度。（記者扶小萍攝）





南投縣議會第20屆第18次臨時會16日上午在議長何勝豐主持下開幕，將審議17件提案，其中包括「南投縣政府組織自治條例」部分條文修正案，縣長許淑華暫不宣布副縣長人選，至於副秘書長人選以內部同仁晉升為原則，可望在元月16日原秘書長洪瑞智退休時宣布。

何議長就組織自治條例部分條文修正後，縣府將置副縣長二人及增置副秘書長一人表示，這項人事調整是配合「地方制度法」修正，希望縣府在核心幕僚任命後，加強跨局、處協調，落實分工合作、提升行政效率，加速推動重大建設及福利政策。

廣告 廣告

許縣長表示副秘書長一職將以內升為原則。（記者扶小萍攝）

許淑華縣長表示，地方制度法修正後南投縣將置副縣長二名，並增置副秘書長一人，原則上副秘書長將以現有同仁中內升考量，副縣長一職暫不考量。她強調副縣長工作繁重，不僅要匯整縣府所有業務，還需代表縣長跑許多行程，如何覓得優秀人才為南投縣服務至為重要，暫時尚無目標人選。

許縣長也表示，目前副縣長在業務的熟悉度相當高，希望能另行尋得一位未來能協助秘書長，也能幫縣府在對外行程具代表性，副秘書長人選可望於1月16日洪瑞智秘書長退休之際一併發布。副縣長人選暫時在尋覓當中。



更多新聞推薦

● 高虹安助理費案涉貪污二審改判無罪 內政部：可申請復職竹市長 高檢署擬上訴