投縣府辦理企業、職業工會理事長暨會務人員勞工政策研習會

南投縣府辦理「一一四年南投縣企業、職業工會理事長暨會務人員勞工政策研習會」。(圖：南投縣府提供)

為強化南投縣工會組織治理與勞動法令實務能力，縣政府於十二月十七日至十八日於帝綸溫泉渡假大飯店辦理「一一四年南投縣企業、職業工會理事長暨會務人員勞工政策研習會」。本次研習共有85位來自各職業工會的理事長、理事、監事會召集人、監事及會務人員參加，充分展現本縣工會對勞工權益與組織強化的高度重視。

本年度研習課程內容兼具前瞻性與實務性，聚焦職業安全衛生、勞動法令運用及風險管理等核心議題，協助工會幹部掌握最新政策方向並提升實務應用能力。

研習首日邀請職業安全衛生署中區職業安全衛生中心林志展副主任講授「看見危害：常見職災類型、風險判斷與改善方法」，協助工會幹部提升職災預防與風險辨識能力。

第二天課程則由縣政府勞動檢查員林敏雁主講「善用勞動基準法工具：職業工會如何協助會員面對工時、加班與資遣問題」，課程以勞動基準法核心制度為主軸，結合理賠、工時管理、加班計算與資遣流程等案例，以法規搭配案例分析，強化工會幹部協助會員處理勞動事件的專業度與精準度。

南投縣政府社會及勞動局表示，工會是推動勞工權益的重要夥伴，縣府每年編列預算支持工會辦理教育及研習活動，期盼透過持續性的專業訓練，提升工會自主管理能力，並與各工會共同打造更安全、更友善的勞動環境。