投縣府辦理雇主權益及職場安全座談會
▲南投縣府辦理雇主權益及職場安全座談會。(圖：南投縣府提供)
為增加各事業單位對「身心障礙者權益保障法」及政府單位提供勞工安定協助措施的認識，南投縣政府社會及勞動局13日在縣府7樓國際會議廳舉辦「雇主權益及職場安全座談會」，協助雇主瞭解最新政策動向與勞工安全管理趨勢。
本次座談會課程內容豐富，包含「因應國際情勢支持勞工安定就業協助措施」、「職務再設計服務介紹」、「身心障礙者就業權益保障法-定額進用法規」、「身心障礙者職業重建服務介紹」、「工廠安全智慧AI防災平台」等主題，內容兼具政策宣導與實務應用。
活動現場邀請勞動部勞動力發展署中彰投分署南投就業中心進行說明，介紹勞動部推動「五大安定就業措施」及相關政策內容；同時由中彰投區身心障礙者職務再設計專案單位透過實務案例講解，說明職務再設計的理念與應用，協助雇主運用政府資源改善工作環境，促進勞工安定就業並推動身心障礙者職場融合。
依「身心障礙者權益保障法」第38條規定，各級政府機關、公立學校及公營事業機構，員工總人數三十四人以上者，進用具有就業能力的身心障礙者人數，不得低於員工總人數3%；私立學校、團體及民營事業機構員工總人數六十七人以上者，進用具有就業能力的身心障礙者人數，不得低於員工總人數1%，且不得少於1人。
社會及勞動局表示，期盼藉由此次活動，提升事業單位對勞動法令與職場安全的重視，並鼓勵雇主善用政府提供資源打造安全、友善的工作環境，讓南投成為勞工安心、企業用心的幸福城市。
