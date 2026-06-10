投縣府辦理「廉手護銀髮，長照好『投』緣 」跨域交流論壇

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投縣府辦理一一五年度「廉手護銀髮，長照好『投』緣 」跨域交流論壇。(圖：南投縣府提供)

▲投縣府辦理一一五年度「廉手護銀髮，長照好『投』緣 」跨域交流論壇。(圖：南投縣府提供)

為因應高齡化社會趨勢，強化長期照顧領域專業倫理與誠信法治觀念，南投縣府八日在南開科技大學樸華樓國際會議廳辦理「一一五年度廉手護銀髮 長照好『投』緣」專業倫理跨域交流論壇」，邀集產官學界代表、長照機構從業人員及師生共同參與。

南投縣府副秘書長簡育民、南開科技大學主任秘書林柏宏、法務部廉政署防貪組副組長洪俊岳、法務部廉政署中部地區調查組科長徐瑞宏及縣府社會及勞動局長林志忠、政風處處長林振和共同出席活動，展現產官學攜手推動長照專業倫理與誠信治理之決心。

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本次論壇由縣府社會及勞動局、政風處及南開科技大學共同辦理，邀請海晏法律事務所律師桂子雅及樂活集團總監謝立韋擔任專題講座講師，分別從法律責任及實務經驗角度，探討長照服務現場所面臨之專業倫理議題與職場挑戰，協助與會人員建立正確法治觀念及倫理判斷能力。

縣府政風處長林振和表示，南投縣向來重視高齡照顧政策推動，縣長許淑華上任以來積極打造全齡宜居環境，持續完善長照服務體系。長照服務品質除了仰賴完善制度與資源投入，更有賴第一線服務人員秉持誠信、廉潔與專業精神，才能提供長者安全且有尊嚴的照顧服務。

為將誠信與倫理觀念向下扎根，縣府政風處今年特別結合南開科技大學推動系列深耕課程，自4月份起邀請學術界、實務界及心理衛生等領域專家學者入班授課，內容涵蓋學術倫理、專業倫理及長照實務經驗分享，協助學生建立正確職業價值觀與法治素養。並於5月份安排學生前往南投地方檢察署及長照機構實地參訪，透過法治教育及實務觀摩，讓學生深入了解法律責任、專業倫理及長照服務現場運作情形，從中體會長照工作的重要價值與社會責任。

論壇中亦安排南開科技大學長照系學生進行學習成果分享，展現參與課程及參訪活動後的學習收穫與反思，透過世代交流及跨領域對話，進一步促進理論與實務接軌。

縣府指出，期盼透過本次論壇，建立產官學合作交流平台，凝聚長照服務領域對誠信治理與專業倫理之共識，共同打造優質、透明且值得信賴的長照服務環境，攜手守護長者福祉，讓南投成為更友善、更有溫度的全齡宜居城市。