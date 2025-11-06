投縣府遠赴台北參展2025TCCF文化內容創意大會 媒合國內外影視音業者投縣拍片
▲南投縣府遠赴台北參展2025TCCF文化內容創意大會，媒合國內外影視音業者到來拍片。(南投縣府提供)
由文化內容策進會舉辦的2025TCCF文化內容創意大會是亞洲最受矚目的內容產業盛會，自大會2023首度開放縣市協拍單位參加，南投縣政府即以「南投拍片好所在」為主題參展，今2025三度參展，展現更強大的企圖心，在大會活動亮點「沙龍舞台」，以「我們做到了We made it happen」Slogan為主軸簡報，在舞台上闡述南投協拍效能，以質量兼具的豐富實績，除了擄獲眾多業者青睞，更吸引文化部長李遠到展位瞭解縣府協拍流程。
縣府新聞及行政處長蔡明志表示，2023即以「南投拍片好所在」為主題首度參展，2024更加大宣傳力道二年多來成功吸引包括美國、新加坡、印尼及國內外影視音業者七十餘個劇組洽詢，表達至南投取景拍片的合作意願，其中更達二十八個劇組完成拍攝上映，今年十月三日上映，主要場景在南投日月潭的電影《突破：3000米的泳氣》就是其中一例；另外受到影視業者高度關注，即將在年底上映的台韓愛情電影「那張照片裡的我們」，是由李沐和擁有國內眾多影迷的韓國知名演員金浩熙主演，即在縣府全力協調相關單位在竹山鎮封街下完成拍攝。
新聞及行政處進一步表示，由文策院舉辦的2025 TCCF創意內容大會，自十一月四日起為期四天，在南港展覽館二館舉辦，期間大會將舉行提案大會、論壇、市場展及多場創意內容活動，也來自世界各地的國內外影視專業、公協會代表、電視台、科技業與跨域創新產業代表參展，匯聚全球一百一十八家機構共一百一十二個展位，其中法國再次設立國家館，韓國除首度設立國家館，韓國文化產業振興院（KOCCA）更首度率團來臺參展，顯見臺灣內容產業在亞洲內容市場的高度影響力與國際重視程度，而各縣市政府的協拍單位更是影視產業製作的不可或缺的推手，今年共有八個縣市參展，除了本縣外，還有六都及嘉義市前來參展。
蔡明志處長指出，藉由參展平臺媒合及有效提升協拍能，南投協拍已獲影視音業界好評及口碑，連續二年全年受理案件數二十件以上、截至本（一一四）年十月底，受理協拍案件數已近二十件，其中不乏來自國內外知名導演、演員等具相當規模的影視業者來取景拍片，可說質量兼具，今日特別代表許縣長帶領縣府團隊向業者行銷南投，業界人士洽詢和往年比較更顯熱絡。至五日止，包括菲律賓、日本、巴西、新加坡、外蒙古、韓國、法國等多個國家及國內劇已近二十五個劇組洽詢表達拍攝意願。
蔡明志說，縣府參展2025TCCF創意內容大會，三度以「南投拍片好所在」為主題參展，將在明(七)日大會重頭戲「沙龍舞台」，以「我們做到了We made it happen」Slogan為主軸簡報，展現南投協拍質量兼具的豐富實績，做內容產業的堅強後盾，也是國內外影視音業者的拍片首選場景。
