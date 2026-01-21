投縣府重金助學子圓夢 成發會展現競爭力

南投縣政府昨（二十一）日上午九時於旭光高中科學館舉辦「一一四年各級學校學生出國學習獎助學金成果發表會」，縣長許淑華親自主持，教育處長王淑玲、縣議員林儒暘及縣內眾多校長均出席，共同見證南投學子在國際舞台上的豐碩成果。許縣長強調，面對全球化挑戰，國際教育已非「加分項」而是「基本能力」，縣府將持續作為堅強後盾，不僅一一四年投入一千三百萬元經費，今年持續辦理，申請更呈現爆量成長，印證南投推動國際教育的正確方向。

為落實「扎根南投、放眼世界︱培植南投青年國際競爭力」的政見與施政理念，縣長許淑華就任後，每年編列八百萬元獎助學生出國學習預算，去年起更增編五百萬元，總經費提高到新臺幣一千三百萬元，補助對象也從高中職向下延伸至國中小，並向上擴及設籍南投的大專院校學生，一一四年度成果斐然，在團體方面，共補助二十六所學校前往日本、韓國、荷蘭、新加坡及東南亞等地進行交流或競賽；在個人方面，則資助了三十七位優秀學子（含二十六位高中職生、十一位大專生）赴英、美、日、加、澳等國深造。

許縣長說，看到藉助本項計畫出國遊學展演的孩子發表成果，感受到他們得到強力又豐富的文化衝擊，甚至進一步產生自省與自信，這樣的歷練「我覺得非常的棒」。

許縣長指出，有機會聽到這些以南投為根、世界成舞台的孩子，在成果發表會上侃侃而談，讓她知道，這幾年來，在縣府鼓勵與獎助下，已經有更多南投的孩子，足跡踏遍亞洲、歐洲、澳洲及美洲，每位走向世界的學子，學習自信大增，國際視野壑然開朗，並且更能用寬廣的心態去看待世界各種不同的文化，進而反饋到自身，體認到在各方面應該要更加努力，「我想這就是教育的本質」。縣府會持續在這個基礎上，推動相關計畫來鼓勵更多的學生，前往各個國家開展不同的交流。

「國際競賽穿金戴銀、讓世界看見南投」，成果發表會由旭光國標舞社及虎山國小英語相聲表演揭序幕，接著旭光高中賴冠程暢談在美國德州語言學校的成長點滴。就讀東海大學的謝宜庭也分享了前往法國交換學生，走遍卅多個國家的的文化衝擊與學習收穫。

還有多所學校展現了令人驚豔的「南投實力」。希娜巴嵐國小遠赴日本東京參加國際合唱節榮獲金獎，天籟美聲感動國際；營北國中舞龍隊前往荷蘭民俗藝術節演出，以傳統技藝博得滿堂彩；南投高中與鯉魚國小在印尼國際青少年發明家日（IYIA）勇奪金、銀牌；暨大附中科研團隊更橫掃美、日、星等多國大獎。此外，長期深耕國際交流的大成國中（日本出水市交流）與埔里國中（新加坡交流）亦分享了雙邊互動的深度經驗。