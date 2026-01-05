投縣慈濟人辦祝福感恩會 許淑華出席祈安

歲末年終，南投縣慈濟人於一月三、四日分別在埔里聯絡處、竹山聯絡處、水里國小、南投聯絡處、草屯聯絡處舉辦共十二場歲末祝福感恩會迎馬年慶慈濟六十年，祈禱平安吉祥、天下無災、社會祥和、人心淨化。

四日慈濟草屯聯絡處舉行四場感恩祈福會、南投聯絡處也舉辦三場，歡喜迎接新年，現場由靜思精舍師父代表證嚴法師一一發送「福慧紅包」給與會民眾祝福，參與民眾絡繹不絕；縣長許淑華四日下午分別出席草屯及南投聯絡處感恩祈福會，與信眾共祈縣政順利、人人平安吉祥，場面溫馨歡欣。

許縣長表示，每年歲末慈濟聯絡處都會舉辦感恩祈福活動，希望讓鄉親朋友都能藉此去舊佈新，將不愉快的留在去年，展望新的一年，能夠更有智慧的迎向新的一年任何挑戰；今年最特別的是慈濟創辦六十年的重要里程碑，走過一甲子，我們見證慈濟的腳步及形象，遍及全臺及全世界，尤其上人的智慧也開啟很多人對佛法的信仰，同時也願意愛護地球、對週邊的人行善，這份大愛及智慧值得大眾學習。

許縣長說，今年來到聯絡處祈求平安吉祥的鄉親都獲得上人祝福的慈濟六十週年紀念幣，讓新的一年能更好，這份祝福意義深遠；期許新的一年，大家都能許下新的願望，一起愛護地球，學習上人的智慧，人人都能福慧增長，平安喜樂。