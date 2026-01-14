投縣擴大防災演習 科技化救災

鑑於電動車普及，南投縣府消防局消防員演練「電動車火災搶救」。（圖：南投縣府提供）

為迎接即將到來的「119消防節」並確保農曆春節期間縣民與遊客安全，南投縣政府消防局昨（十四）日上午十一時，在南投酒廠「威士忌城堡」前，舉行「一一五年119擴大防火宣導暨大量傷患演習」。副縣長王瑞德代表縣長許淑華親臨視導，動員消防、義消、警察、台電及酒廠員工等多方單位，重點演練「電動車火災搶救」、「高樓雲梯救援」及「大量傷病患處置」，展現南投縣立體化與科技化救災實力。

鑑於電動車普及率提升，本次演習特別針對「電動車鋰電池火災」進行高規格演練。消防局展示了新購置的電動車搶救利器：「緊急插頭」（強制切斷電源）、「防火毯」（窒息滅火與隔離）及針對底部電池組降溫的「車底瞄子」及移動式蓄水擋板，落實科技救災突破鋰電池火災難熄的困難，確保意外起火的電動車能快速控制火勢並徹底滅火。

現場亦投入無人機進行高空火場偵查，將即時影像回傳指揮中心，並搭配消防機器人近距離噴水降溫協助滅火，不僅提升決策效率，更大幅降低消防人員深入火場的風險。南投酒廠「自衛消防編組」也全體動員，展現落實自主防災的高效與能力。

王副縣長表示，隨著農曆春節將至，南投作為觀光大縣，預期將湧入大量遊客與返鄉人潮，透過此次與企業合作的演練，除驗證場所的應變能力，更展現公私部門攜手守護公共安全的決心。並且強化高樓救援與偏鄉守護，針對都市發展與高樓建案增加的趨勢，今日亦演練了「大量傷病患檢傷、火場人命救助、雲梯車高空救援、消防人員搬運法等項目，驗證目前南投縣雲梯車最高可達13樓的救援量能。