投縣新街國小少棒隊奪台彩威力盃冠軍 許淑華接見勉勵

南投縣新街國小棒球隊多年來努力終於奪下2025台彩威力盃全國少棒賽冠軍，縣長許淑華22日上午於縣長會客室接見小選手，勉勵大家再接再厲求得更好表現，這是該項賽事舉辦多年來南投縣拿到的「第一座」冠軍，更寫下南投少棒隊史的新紀錄。

許縣長表示此次有新街、中正、千秋國小組隊獲得百萬獎金的台彩威力盃全國少棒賽十分難得，尋求連任的桃園隊來勢洶洶，新街小將奮力戰到冠軍殊為不易，不少選手來自偏鄉，克服困難接受指導，奠定良好的基礎，選手面對六都強將心理調整頗為重要，奪冠獲得高額獎金挹注，相信小將們未來對自己棒球生涯規劃及訓練一定更有信心。

許縣長勉勵小將們要勇敢逐夢，並允諾明年將編列預算約百萬元改善室內練習場地淹水問題，讓訓練環境更臻完善。

新街國小全校僅有50名學生，組棒球隊十分不易，多年來的努力，在教練指導下發揮團隊精神，沉穩應敵，最終以5比0完封勁敵桃園市隊，勇奪隊史首座冠軍及新臺幣100萬元獎金。全壘打獎為南投縣紀均叡，本屆最有價值獎則由南投縣田司恩獲得。

許縣長也感謝南投縣體育會理事長羅俞欣、縣議員兼任體育會常務監事蔡忠智、南投市長兼任棒球委員會主委張嘉哲、洪銘惠總幹事及諸多關心及支持南投縣棒球運動人士，有大家熱心付出，棒球運動才能在縣內扎根茁壯。

蔡宗智議員及張市長等對於投縣整個體育發展的期許，包括建立更長遠的制度、體育三級學校體系及設備、場地等的加強，縣府教育處會全力協助及研議規劃。

許縣長感謝校長及老師、教練團不畏辛苦，不眠不休的指導孩子學習，讓他們在課業及體育上都能有良好的表現。縣府將持續挹注資源於基層體育培訓，優化訓練環境，同時對於教練的生涯規劃、安排及獎勵等都會持續強化，做選手們及教練最堅強的後盾。

蔡宗智議員及張嘉哲市長同聲表示，此次南投縣代表隊勇奪第13屆台彩威力盃全國冠軍，相當不易，全縣都為小將感到光榮。希望在縣府的指導之下，可以喚起更多人共同來關心棒球發展，讓小朋友都可以在南投的訓練環境中培育出最棒的成績，未來能為南投爭光，為全國、為臺灣爭光。

