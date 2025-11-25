投縣榮服處與南開科大推動多元進修機制
▲建立學習橋梁，榮服處處長王怡文(左)拜訪科大主秘林柏宏(右)。（圖：榮服處提供）
為深化退除役官兵多元進修與終身學習管道，南投縣榮民服務處拜訪南開科技大學，由主任秘書林柏宏代表校方接待，雙方針對退除役官兵在職進修、學分學程銜接、招生宣導及個案輔導等合作方向進行深入交流，會談氣氛熱絡，展現攜手推動再教育與職能轉銜的高度共識。
主秘林柏宏表示，南開科技大學長期致力於產學合作與成人教育推展，校內設有多元進修學制與夜間部課程，課程內容兼具理論與實務，特別適合退除役官兵依自身時間安排學習，學校未來也將配合榮服處政策，提供專屬報名輔導與學習諮詢服務，並研議學分抵免、職能培訓及線上課程等措施，協助退除役官兵順利銜接校園與職場。
雙方除交流課程設計與合作方向外，並討論未來可行的推動模式，包括共同舉辦「退除役官兵進修說明會」、設置專屬招生窗口、共享數位學習資源，及結合企業見習或實習機會，讓學習不僅停留在課堂，更能貼近實際職場需求，南開科大願以教育能量回饋社會，協助更多退除役官兵在職涯轉換中持續成長與發光。
榮服處處長王怡文指出，退除役官兵長期為國奉獻，許多人退役後仍渴望進修自我、拓展新職能，榮服處將持續結合地方教育資源，扮演政策推手與溝通橋梁的角色，協助退除役官兵掌握進修資訊、報名課程，並推動多元學習機會，並強調，透過與南開科大的合作，不僅能提供更彈性與實用的進修環境，更象徵政府與教育界共同落實「服務不中斷、學習不設限」的理念。
