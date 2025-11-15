投縣榮獲114年度中輟預防業務績優縣市

南投縣府教育處長王淑玲接受國教署彭富源署長頒獎肯定。(圖：南投縣府提供)

南投縣政府教育處辦理「一一四年度中途輟學學生預防及復學輔導工作」表現亮眼，榮獲教育部國教署評選為全國績優縣市。十四日於台北接受國教署彭富源署長頒獎肯定，展現本縣在中輟生預防與輔導工作上的深耕成果。教育處感謝縣長、副縣長的全力支持，以及警察局、社勞局、衛生局、學校與各公所等跨單位團隊的通力合作，共同守護每一位中輟及高關懷學生，協助孩子順利重返校園。

南投縣府長期推動中輟生預防、追蹤與復學輔導，以「零拒絕、有教無類」為核心理念，整合教育、社政、警政、衛政與公所資源，形塑綿密的支持合作網絡。透過完善的預防機制、追蹤訪視流程與專案會議研商策略，建構從風險辨識到復學後續關懷的一條龍服務，讓學生在回到學校後能穩定適應。

教育處王淑玲處長表示，此次獲獎是所有跨局處團隊及學校第一線教育工作者共同努力的成果。每一位教育人員都持續「接住孩子」，看見學生需求，陪伴他們度過低潮，並創造成功返校與穩定就學的經驗，也讓南投在守護孩子的路上更加堅定。