投縣樂齡學習示範中心劉美玲老師榮獲教學優良獎 以智慧與熱情創造樂齡學習新典範

南投縣樂齡學習示範中心劉美玲老師榮獲教學優良獎接受表揚。(圖：南投縣府提供)

▲南投縣樂齡學習示範中心劉美玲老師榮獲教學優良獎接受表揚。(圖：南投縣府提供)

為鼓勵樂齡教育的推展，並感謝教育夥伴長期的投入，教育部十二日上午在臺大醫院國際會議中心舉辦「教育部第七屆樂齡教育奉獻獎頒獎典禮」。南投縣樂齡學習示範中心核心講師劉美玲老師從全國眾多推薦者中脫穎而出，榮獲「教學優良獎」，為南投縣推動樂齡教育寫下光榮的一頁。

教育部每二年辦理一次樂齡教育奉獻獎評選與表揚，表揚對象包括樂齡學習中心、樂齡大學負責人、實際執行者、講師、高齡自主學習團體帶領人、志工，以及推展樂齡工作計畫之團體。今年南投縣政府共推薦三件優良教學獎，最終由劉美玲老師獲得肯定。透過公開表揚，不僅彰顯她多年的專業奉獻，也展現南投縣推動樂齡教育的扎實成果。

廣告 廣告

講師是推動樂齡教育的重要核心，不僅協助課程與方案的推動，也陪伴長者持續學習與成長。具備專業教學與教材設計能力的講師，透過多元課程引導長者投入學習，逐漸形成良好口碑。「樂齡教育奉獻獎」旨在表揚長期深耕高齡教育的工作者，肯定其在課程設計、教材研發與教學成果上的投入，體現教育部對專業與熱忱的重視。此獎項評選嚴謹，特別是「教學優良獎」，從課程規劃、教材內容、教學活動、成果展現到研習參與等五大面向進行審查。教師必須展現清楚的教學目標、適切教材、有效活動設計與近兩年具體成果，同時持續精進專業。這些要求突顯獲獎不易，必須仰賴長期投入與扎實耕耘。

劉美玲老師於領獎時表示，感謝南投縣政府與樂齡學習示範中心主任的長期支持，使她能以勇氣與熱情持續投入樂齡教育。她分享，其課程設計以跨域整合為核心，融合企業管理的系統思維、心理諮商的人本關懷，以及成人與繼續教育的學習理論，並在每堂課中轉化為學員看得見、感受得到的學習經驗，並將「學習型組織五項修練」融入課程架構，協助長者重新連結自我、增進人際互動並拓展生活彈性，她認為「課程必須兼具理論深度與實務可行性，更要在嚴謹規劃中保有彈性，才能真正貼近樂齡學員不同階段的需求。」她說看見長者在課後展現清晰可見的學習成效，是她持續投入教學的最大動力。不論是能力提升、態度轉變，或開始在生活中實踐所學，都讓成果更具可驗證性，也與教育部教學優良獎的評選指標高度契合。

南投縣樂齡學習示範中心主任連東祥表示，南投推展樂齡學習將邁入第十九年，多年來中心持續培力並引進多位「優秀樂齡講師」，為偏鄉地區帶來豐富且優質的學習資源。中心同時協力承辦「南投縣教育部中區樂齡輔導團樂齡講師專業成長社群」 ，強化講師的專業能力與教學品質。此次劉美玲老師獲獎，不僅是她個人的榮耀，也是南投縣樂齡講師培力成果的重要展現，感到非常開心與與有榮焉。

此次榮耀，不僅是對劉美玲老師個人努力的肯定，更象徵南投縣在推動樂齡教育上的成果深獲肯定。縣府及家庭教育中心將持續推動樂齡教育，培育在地樂齡講師，加強教學品質，期盼未來能有更多講師與團體加入樂齡教育的行列，以得獎者為標竿，持續秉持服務、奉獻與終身學習的精神，共同打造更友善、更有活力的高齡學習環境。