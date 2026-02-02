投縣歷史建築藍田雅舍修復 開工

南投縣政府文化局代理局長李玉蘭主持歷史建築藍田雅舍修復工程開工祈福。（圖：南投縣府完化局提供）

南投縣政府文化局二日上午十時舉行「南投縣歷史建築藍田雅舍修復及再利用工程」開工祭拜祝禱儀式，由南投縣政府文化局代理局長李玉蘭、監造及營造承商團隊，一同參與南投文化大事。希望透過開工祝禱儀式祈求修繕工程平安順利，為文化局轄管之歷史建築藍田雅舍進行文化資產保存及活化，成為南投文資修復新亮點。

南投縣政府文化局表示，歷史建築「藍田雅舍」經調查研判應為日治大正九年（1920）之建築，為「臺中地方法院南投出張所（或稱登記所）」附屬官舍，提供南投出張所書記及眷屬居住安排使用，建築構造形式為獨棟之判任官甲種官舍，其平面配置近似完整方形，戰後曾為縣府員工宿舍，已無人居住。

一○八年文化局辦理文化價值評估判定具文化資產價值後，遂啟動歷史建築登錄之審議程序，於一○九年由南投縣有形文化資產審議會決議登錄為歷史建築，並同年公告。

該建築因久無人居，屋體多處破損及內部蟲蛀蝕塌陷嚴重，急需儘速修復。此次修復工程經費約二千四百萬元，由文化部文化資產局補助60%、縣府配合款40%。規劃設計及施工皆由文化局執行，設計監造單位為陳建邦建築師事務所，施工廠商為利豐營造有限公司，預計一一六年十二月底前完工。本工程將以原貌修復為前提，並適度調整原有建物機能，導入現代軟硬體功能，期待以其自身獨特日式建築與優越地理位置，成為南投市區文化資產新亮點。