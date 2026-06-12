投縣精障者協作據點竹夢會所啟航 廣邀康復者參與

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南投縣於竹山鎮設立第二家精神障礙者協作據點—「竹夢會所」，辦理重新啟航開幕茶會。



（圖：南投縣府提供）

▲南投縣於竹山鎮設立第二家精神障礙者協作據點—「竹夢會所」，辦理重新啟航開幕茶會。



（圖：南投縣府提供）

為積極落實身心障礙者權利公約（CRPD）精神，並為精神障礙者布建更完善的社區支持體系，南投縣於竹山鎮設立第二家精神障礙者協作據點—「竹夢會所」，為爭取衛生福利部社會及家庭署補助，辦理重新啟航開幕茶會，現場有許多貴賓、社福團體單位及身心障礙者等共同參與，交流熱烈，讓祝福小樹收穫滿載而歸的祝福，活動圓滿成功。

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活動廣邀竹山地區資源網絡單位（包括衛生所、竹山區心衛中心、身心障礙者服務中心-第四區）及雲林縣聚心會所、彰化縣心陽光會所、宜蘭康復之友協會理事長、元康精神護理之家負責人、祐成康復之家負責人金山社區復健中心負責人、亞揆小鎮康復之家督導及台灣社區心理衛生學會理事長等人熱情參與。

縣府社會及勞動局表示，該據點自一一四年八月展開試營運以來，致力於提升本縣精神障礙者的福祉服務的涵蓋率與可及性，並在歷經半年的深耕與調整後，於115年1月正式開幕運作。會所始終秉持「會所相信會員」的核心理念，深信精神障礙者具備無限潛能，不應因疾病而剝奪其被信任及為自己做決定的權利，期盼透過嶄新的服務模式，陪伴會員找回生命主導權。

南投縣截至一一五年四月止本縣身心障礙者人口數計33,301人，其中精神障礙者人口數計3,405人，約占全縣身心障礙者總人口數10.2%，各區域分布情形其中以埔里鎮680人為最高，其次依序為南投市（667人）、草屯鎮（586人）、竹山鎮（330人）、名間鄉（257人）等；障礙等級則以中度1,999人最高。

縣府社會及勞動局指出，擴增竹山據點的核心目的在於構建本縣精神障礙者的服務網絡。除提升服務涵蓋率，更希望透過各個網絡單位的連結，發展出多元且豐富的支持系統，讓社會大眾與在地資源網絡能更深入認識協作模式的服務目標。

竹夢會所選址於交通便利的竹山市區，鄰近台西客運及市場，豐沛的在地資源為會員往返提供了極大的便利性。地理位置更與周邊的心理衛生中心、身心障礙者服務中心、脆弱家庭服務中心及竹山社區復健中心緊密連結，形成一個完整的服務網絡。