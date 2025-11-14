投縣翻轉偏見 打造友善環境

世界糖尿病日：響應「翻轉偏見，創造友善」宣導。（圖：南投縣府提供）

二○二四- 二○二六年世界糖尿病日主題為「糖尿病與幸福健康（Diabetes and Well-being）」，今（二○二五）台灣主題為「翻轉偏見·創造友善：糖友的真實處境與希望之路」。強調打破社會對糖尿病患者的刻板印象，並呼籲關注糖友在教育、保險、就業及醫療等方面的困境。

南投縣醫師公會理事長陳宏麟表示，歐洲糖尿病研究學會（EASD）於二○二五維也納年會首度發表《糖尿病困擾（Diabetes Distress）》臨床實務指引，提醒全球：糖尿病不僅是血糖議題，更關乎焦慮、罪惡感與孤單等心理挑戰。為延續此理念，二○二五世界糖尿病日公聽會︱「翻轉偏見·創造友善」，通過四大面向友善支持。（一）教育友善：讓孩子自在學習、不被誤解。（二）職場支持：讓糖友能兼顧健康與工作。（三）公平保險：讓保險制度兼顧風險與公平。（四）科技醫療普及：讓連續性血糖監測（CGM）與數位療法服務到每個需要的人。這場公聽會不只是倡議起點，更是社會共創友善環境重要一步，未來將持續串聯政策、醫療與教育力量，讓糖友被看見、被理解、被尊重。

衛生局長陳南松指出，糖尿病並非「自我管理不好」的疾病，而是受到遺傳、年齡、體重與生活型態等多重因素影響。許多糖友除了面對病程，還需承受社會誤解與壓力，因此延遲就醫或不敢談論病情，影響健康。我們期望社會以支持、理解、同行取代責備眼光，一起打造更友善的環境。

南投縣糖尿病共同照護網醫療院所透過照護團隊（醫師、護理師、營養師）的照護，協助糖尿病病人擺脫疾病的束縛並提升自我照護的能力。若有糖尿病的相關問題可洽當地衛生所及縣內糖尿病共同照護網醫療院所諮詢，透過完整的服務，以降低或延緩糖尿病併發症與合併症的發生。