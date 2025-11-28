投縣表揚標竿護理之家及智慧照護績優單位

南投縣府衛生局長陳南松頒獎表揚標竿護理之家及智慧照護績優單位。(圖：南投縣府提供)

守護長者更進一步，南投縣政府衛生局廿七日於杉林溪大飯店大會堂舉辦「一般護理之家強化感染管制與照顧品質標竿學習成果發表會」暨「智慧健康照護成效績優」頒獎活動，由縣府衛生局長陳南松頒獎表揚「品質管理」、「強化感染管制」、「公共安全」標竿護理之家及智慧照護績優單位，邀請獲獎單位進行實務經驗分享，一同為南投縣健康照護努力。

衛生局自一一三年起與遠距之愛公益聯盟合作，於LINE平台建置【南投健康樂活LINE@】，整合縣內智慧健康照護資源並建置多元量測據點，積極提供社區民眾智慧量測服務，目前已投入二百四十三套五合一智慧量測套組(含血壓、血糖、血氧、體溫、體重)，配合本縣醫院異常個案追蹤管理，實踐「以人為中心」的智慧健康照護服務。

陳局長表示，感謝南投縣各護理之家在感染管制、照顧品質及公共安全等方面展現高度的護理專業服務，今年共有十家機構通過強化感染管制獎勵、十二家通過照顧品質獎勵，象徵大家對住民安全與健康的承諾。並於社區積極推動智慧照護，讓偏鄉地區民眾，在平常生活的社區中，就有便捷的智慧量測服務，後端則有10家醫院所組成的強力醫療諮詢網絡，提供專業醫療關懷服務，進而強化醫病溝通，讓長輩獲得更好的健康照護。