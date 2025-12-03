投縣表揚金婚等各類楷模夫妻

南投縣府為表達對結婚五十年以上之佳偶的尊重和敬意，祝賀本縣攜手一甲子之夫妻並弘揚敬老精神，於一一四年十二月三日、四日，在九族文化村舉辦一一四年度南投縣金婚、鑽石婚、白金鑽婚及各類楷模表揚大會活動，一同歡慶、分享最幸福感動的時刻，並祝福每位夫婦恩愛逾恆。

縣長許淑華昨（三）日上出席活動，表揚金婚、鑽石婚、白金鑽婚及各類楷模，並祝賀佳偶代表夫唱婦隨百年樂，白首偕老歲壽長，過程溫馨隆重。縣議員王秋淑、魚池鄉長劉啟帆、國姓鄉長邱美玲、中寮鄉長廖宜賢、魚池鄉民代表會副主席王若嵐、立委馬文君服務處執行長楊樹煌、立委游顥服務處主任袁國盛、縣議員石慶龍服務處助理張志彬都出席觀禮。

廣告 廣告

許縣長說，又是一年一度最盛大的金婚、鑽石婚、白金鑽婚及各類楷模表揚的溫馨時刻，各鄉鎮市的金婚、鑽石婚、白金鑽婚楷模齊聚一堂接受表揚及祝福，同時也表揚敬老楷模、長青楷模及老人團體。現今社會年輕人越來越晚婚，離婚率亦逐年升高，夫妻相處五十年以上實屬難能可貴，是百年修來的福份，夫妻互相包容、互相扶持走過歲月，可說是現在年輕一輩的典範，希望大家都能學習這些長輩幸福和諧的婚姻之道，讓家庭恩愛甜蜜，社會更幸福和諧。

社會及勞動局表示，今年本縣結婚滿五十年金婚夫婦有九百六十七對、結婚滿六十年鑽石婚夫妻有三百六十一對、結婚滿七十年白金鑽婚夫妻有四十二對，總計有一千三百七十對楷模夫妻；另為宣揚敬老崇孝之美德，縣府特請各鄉（鎮、市）公所舉薦品德高尚、立功立德、為鄰里讚譽之長青楷模、敬老楷模及老人團體績優楷模等代表，舉辦表揚並頒發楷模獎牌、祝賀獎狀，彰顯典範，以資年輕一輩學習效法。