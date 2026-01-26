投縣警察局4分局長異動 南投、草屯、埔里、集集聯合交接

四名新到任分局長為左起南投、草屯、埔里、集集。（縣警局提供）





南投縣府警察局8個分局，有4個分局長異動，卸、新任分局長交接典禮於26日，在縣警局大禮堂舉行，局長謝宗宏親自主持，典禮過程簡單而隆重，各分局長立即履新。

此次的人事異動包含主任秘書及南投、草屯、埔里、集集等4個分局分局長職務。典禮中由謝局長介紹新任幹部如下：主任秘書由原南投分局長洪秋賢調任；南投分局長由彰化縣警察局溪湖分局長蔡宏澤調任；草屯分局長由原集集分局長張基銘調任；埔里分局長由新竹縣警察局橫山分局長陳孟君調任；集集分局長由金門縣警察局金湖分局長王貞惠調任。

謝局長感謝卸任幹部多年來對南投縣治安維護與交通疏導工作的辛勤付出，為地方治安奠定穩固的基礎；並期勉新任幹部在既有成果上持續精進，秉持為民服務的精神，落實各項警政工作，確實完成上級交付任務，持續守護縣民生命財產安全。

新任主任秘書、分局長均具優秀經歷，新任主秘洪秋賢，中央警察大學第65期、中州技術學院機械與自動化工程學系研究所畢業，歷任臺中市府警察局警務正、保防科股長、南投縣府警察局信義分局長、彰化縣警察局芳苑分局長、南投縣府警察局南投分局長。

新任南投分局長蔡宏澤，中央警察大學第68期、逢甲大學公共政策研究所畢業，歷任臺中市府警察局警務正、督察員、組長、宜蘭縣府警察局三星分局長、彰化縣警察局溪湖分局長。

新任草屯分局長張基銘，淡江大學美國研究所碩士、中央警察大學行政管理學系研究所碩士畢業，歷任內政部警政署刑事警察局偵查正、副隊長、隊長、南投縣府警察局集集分局長。

新任埔里分局長陳孟君，中央警察大學行政警察學系研究所碩士畢業，歷任臺中市府警察局警務正、組長、新竹縣府警察局橫山分局長。

新任集集分局長王貞惠，中央警察大學第68期、逢甲大學公共政策研究所碩士畢業，歷任臺中市府警察局警務正、督察員、組長、金門縣警察局金湖分局長。

