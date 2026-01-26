投縣警察局4分局長異動 南投、草屯、埔里、集集聯合交接
南投縣府警察局8個分局，有4個分局長異動，卸、新任分局長交接典禮於26日，在縣警局大禮堂舉行，局長謝宗宏親自主持，典禮過程簡單而隆重，各分局長立即履新。
此次的人事異動包含主任秘書及南投、草屯、埔里、集集等4個分局分局長職務。典禮中由謝局長介紹新任幹部如下：主任秘書由原南投分局長洪秋賢調任；南投分局長由彰化縣警察局溪湖分局長蔡宏澤調任；草屯分局長由原集集分局長張基銘調任；埔里分局長由新竹縣警察局橫山分局長陳孟君調任；集集分局長由金門縣警察局金湖分局長王貞惠調任。
謝局長感謝卸任幹部多年來對南投縣治安維護與交通疏導工作的辛勤付出，為地方治安奠定穩固的基礎；並期勉新任幹部在既有成果上持續精進，秉持為民服務的精神，落實各項警政工作，確實完成上級交付任務，持續守護縣民生命財產安全。
新任主任秘書、分局長均具優秀經歷，新任主秘洪秋賢，中央警察大學第65期、中州技術學院機械與自動化工程學系研究所畢業，歷任臺中市府警察局警務正、保防科股長、南投縣府警察局信義分局長、彰化縣警察局芳苑分局長、南投縣府警察局南投分局長。
新任南投分局長蔡宏澤，中央警察大學第68期、逢甲大學公共政策研究所畢業，歷任臺中市府警察局警務正、督察員、組長、宜蘭縣府警察局三星分局長、彰化縣警察局溪湖分局長。
新任草屯分局長張基銘，淡江大學美國研究所碩士、中央警察大學行政管理學系研究所碩士畢業，歷任內政部警政署刑事警察局偵查正、副隊長、隊長、南投縣府警察局集集分局長。
新任埔里分局長陳孟君，中央警察大學行政警察學系研究所碩士畢業，歷任臺中市府警察局警務正、組長、新竹縣府警察局橫山分局長。
新任集集分局長王貞惠，中央警察大學第68期、逢甲大學公共政策研究所碩士畢業，歷任臺中市府警察局警務正、督察員、組長、金門縣警察局金湖分局長。
更多新聞推薦
其他人也在看
南投等四處警分局長交接
南投縣警察局昨（二十六）日十時在縣警局大禮堂舉行，南投、草屯、埔里、集集警分局卸、新任分局長交接典禮，由謝宗宏局長親自主持，典禮過程簡單而隆重。典禮中，由謝局長介紹新任幹部如下：主任秘書由原南投分局分局長洪秋賢調任；南投分局分局長由彰化縣警察局溪湖分局分局長蔡宏澤調任；草屯分局分局長由原集集分局分局長張基銘調任；埔里分局分局長由新竹縣政府警察局橫山分局分局長陳孟君調任；集集分局分局長由金門縣警察局金湖分局分局長王貞惠調任。謝局長表示，感謝卸任幹部多年來對南投縣治安維護與交通疏導工作的辛勤付出，為地方治安奠定穩固基礎；並期勉新任幹部在既有成果上持續精進，秉持為民服務精神，落實各項警政工作，確實完成上級交付任務，持續守護縣民生命財產安全。 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
簡賜勝就職滿周年 朝草屯鎮升格「縣轄市」邁進
草屯鎮鎮長簡賜勝27日舉行就職滿周年記者會，強調上任沒有蜜月期，1年當3年用，推動「兒童生日禮金」，活絡鎮有資產，未來將整建鎮立體育館，打造演藝中心天幕成新地標，籌設土資場提高公共造產收入等，一步步繁榮草屯，目標讓草屯升格為「縣轄市」。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
民眾黨又爆內鬥？稱遭陳語倢抹黑身心俱疲 黃守仕無預警退選
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／新北報導 擬參選2026新北市第11選區（汐止、金山、萬里）市議員選舉的民眾黨汐止區主任黃守仕今（26）日無預警發表退選聲明，她直接點名黨主席黃國昌同區辦公室主任、被稱為「四大金釵」之一的陳語倢數個月前才遷戶口，並陳述自己持續遭對方抹黑，讓她已忍無可忍、身心俱疲，決定退出黨內議員初選。 黃守仕在臉書發文表示，2年前開始擔任民眾...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
苗栗縣警局三位分局長交接！鍾東錦主持典禮肯定警政績效
記者謝國金／苗栗報導 苗栗縣警察局卸、新任分局長聯合交接典禮，於二十六日在縣警局禮堂…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
嘉市警局主秘、2分局長異動 二分局首位女分局長接任
嘉義市警察局今舉行新任主任秘書與一、二分局長聯合交接典禮，其中第二分局分局長由嘉義縣警察局朴子分局長林思妙接任，成為嘉義市首位女性分局長。嘉市警局主秘李益杰陞任高雄市警察局督察，一分局分局長吳正文調任嘉市警局主秘，一分局長由雲林縣警察局西螺分局長閻百川接任；二分局分局長林志弘調任花蓮縣警局督察長，二自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
屏縣警局人事交接 屏東分局長陳勇誌、潮州分局長黃世德上任
屏東縣政府警察局今（26）日舉行卸新任分局長聯合交接典禮，由副縣長黃國榮主持，警察局長甘炎民監交，新任屏東分局長陳勇誌、潮州分局長黃世德宣誓後上任。新任屏東警分局分局長陳勇誌，中央警察大學62期刑事警察學系、台灣首府大學休閒管理研究所碩士畢業，歷任台東縣警察局成功分局分局長、嘉義縣警察局竹崎分局分局自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
花蓮縣警局3分局長異動 新城警首位女分局長接任
花蓮縣警察局今天舉行卸、新任主任秘書、督察長及分局長交接典禮，花蓮縣警察局主任秘書由洪政崴接任、督察長由林志弘接任，吉安、新城、玉里3警分局長也同時異動，分別由黃清暉、賴楷淳及許竣閔接任，其中新城新任分局長賴楷淳來自台北市警察局刑事警察大隊第六隊隊長，這是新城警分局首位女性分局長。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
目標價給到400元！「電池大廠」EPS上看18.75元 AI資料中心電力需求引爆
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於國際各大CSP加速推進AI資料中心的發展，電力需求大幅攀升，帶動市場對於BBU族群的信心明顯上揚，法人最近調升了電源...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 9則留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董至成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董至成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 9 小時前 ・ 12則留言
WBC》「不想打大谷下一棒」！日本「最強2棒」透露原因
日本武士「侍Japan」主力外野手、目前效力於軟銀鷹的球星近藤健介，今天（27日）出席福岡市內的球迷緯來體育台 ・ 8 小時前 ・ 1則留言
新／新版新台幣將曝光？千元「4位小朋友畢業了」 央行上午10點揭曉
中央銀行將於今（27）日上午10時舉行記者會，由發行局局長鄧延達親自主持。值得注意的是，這場記者會的任務相當「魔幻」，央行預計將在現場同時說明「兩種新鈔」的相關資訊：一種是民眾下週過年要包紅包的「現行版新鈔」，另一種則是預計2028年才會問世、徹底改頭換面的「未來版新鈔」改版主題。這場集結了「現在」與「未來」的貨幣大秀，預計將揭開新台幣全面改版後的規劃藍圖。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 148則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 2則留言
藍白10度封殺國防預算 民進黨反擊了！
[NOWnews今日新聞]針對國民黨、民眾黨立法院黨團於今（27）日程序委員會中，第10度封殺攸關台灣自主防衛的國防特別預算條例一事，民進黨發言人韓瑩指出，媒體才揭露中共有意以阻擋軍購與關稅作為交換條...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 298則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 14 小時前 ・ 8則留言
藍營台中「姐弟之爭」協調日期曝光 楊瓊瓔宣布「重大立場」了
國民黨台中市長提名進度備受關注，立委楊瓊瓔今（27）日接受媒體訪問時透露，至今尚未接到黨中央關於2月6日協調會的通知，目前靜待黨中央正式通知。她強調會依照國民黨制度與機制進行，希望盡快「定於一尊」。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 141則留言
霍諾德同框吳建豪！兩人手掌「驚人差異」引爆熱議
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日徒手攀登台北101，僅花了91分鐘就登頂，完成備受矚目的極限挑戰。F4成員吳建豪也曬出和霍諾德的合照，兩人手掌「驚人差異」也引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 3則留言
霍諾德攀101已經夠瘋 執行團隊揭秘「台灣夠敢」背後原因
美國「攀岩傳奇」艾力克斯霍諾德攀上台北101後，真正緊張到手心冒汗的，其實還有一整支在地面、空中、樓層間「狂奔」的執行團隊；團隊首度鬆口，揭開這場全球直播背後「比攀爬還瘋狂」的內幕。執行製作詹姆士史密斯（James Smith）在記者會上一開口就直說：「這真的不是一個簡單任務。」透露從去年3月首度來自由時報 ・ 1 天前 ・ 81則留言
陳漢典、Lulu婚禮戴資穎也到了！網友超驚豔：這粉色系少女是誰？
體育中心／綜合報導陳漢典、Lulu昨（1/25）舉辦婚宴，現場眾星雲集，前羽球球后「小戴」戴資穎也到場祝福，「小戴」以一身粉色系上衣搭配白色長褲粉嫩出席，讓網友大為驚艷，直呼「好美」。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 5則留言