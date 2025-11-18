投縣警、金融機構、超商三方阻詐 成功攔阻552件共2億3142萬餘元

許縣長與警局藝人共同籲防詐。（縣府提供）





政府普發一萬元，慎防被詐！南投縣長許淑華表示，詐騙事件層出不窮，被騙民眾蒙受財務損失，還身心受創，打詐是重要工作，南投縣警察局及各單位，將全力防堵詐騙，呼籲民眾如發現不法，要勇於檢舉。

南投縣政府警察局18日下午在半山夢工廠舉辦反詐記者會，縣議員林儒暘，各宮廟及團體參加外，藝人黑面也擔任反詐騙的代言人，盼全民提高反詐意識。

縣警局舉辦反詐記者會。（縣府提供）

許縣長表示，詐騙是近年來最嚴重的治安問題，近日政府普發現金一萬元，很多民眾也收到一些詐騙相關訊息，提醒民眾多一份警覺，就能保住荷包。

縣警局也表示，政府普發一萬元現金，不會用電話、簡訊通知民眾操作ATM或點擊連結領錢，或是要求你點連結、輸資料、付手續費才能領現金，如接到訊息普發現金加碼送、限時回饋等假連結，一律是詐騙！

記者會中，兩位被詐騙的民眾及家屬現身說法，詳述被詐騙過程，詐騙手法雖不同，但不法人士利用人性弱點，取得民眾信任後，通常會通告「好康」，再利誘限時投資，民眾發現被騙為時已晚，一位受害家屬甚至哽咽說，被害人為此接受精神科治療，家人十分心痛。

許縣長聽到民眾被騙，表示感同身受。有人一輩子的積蓄就這樣被騙走，還有人為此走上絕路，縣府鼓勵民眾踴躍舉發，如發現不法或感覺可疑，可撥打「165」防詐騙諮詢專線、「110」或至派出所尋求警方協助。

縣警局打詐記者會，邀請南投市嘉和國小表演花式扯鈴，也讓學生了解打詐的重要，知名藝人黑面出任南投縣反詐騙宣導大使，他用幽默的口吻，宣導民眾注意，不要被騙。

縣警局長謝宗宏表示，依內政部警政署打詐儀錶板統計，南投縣114年10月份受理詐欺件數計210件、財損新臺幣4,272萬元，較去年同期(247件、1億627萬餘元)，減少37件(減幅達15％)、金額減少6,355萬元；警察局114年1至10月間打擊詐欺查獲詐欺集團56件、成員503人，查扣汽車、現金、土地、房屋及虛擬貨幣等不法得利共計1億3,653萬餘元，相較去年同期，查緝詐騙集團增加18件、詐欺成員數增加99人。

在警民協作成效，警察局與金融機構及超商合作成功攔阻詐騙552件，總攔阻金額2億3,142萬餘元，較去年同期(490件、1億8,972萬餘元)，件數增加62件(增幅達12.7％)、金額增加4,170萬元(增幅達22％)，總計替縣民朋友們守護財產達3億6795萬元，「打詐南投隊」在縣長的帶領下，以行動展現決心，以數據證明成效。

內政部於114年10月1日訂定「防制詐欺犯罪有功人員及檢舉人獎勵辦法」，攜手金融從業人員共同攔阻民眾遭詐款項，攔阻金額達10萬元或設定帳戶約定轉帳，每案核予2,000元至1萬元不等；另為鼓勵民眾勇於檢舉詐欺犯罪、提供車手或詐騙集團線索，於詐欺犯罪未發覺前檢舉且經法院判決有罪者，可獲得50萬至1000萬不等實質獎勵金。這項制度不僅能強化全民參與打詐的動能，也象徵政府從制度面推動「全民反詐」的決心，警力有限、民力無窮，希望民眾能踴躍發覺線索提供警方查緝，化被動為主動，共同打擊詐欺。

