投縣議員籲 強化托育放寬臨托

南投縣議員唐曉棻認為生育補助難減輕年輕夫妻育兒壓力，籲放寬臨托，建置完善托育環境。（楊靜茹攝）

南投縣議員唐曉棻10月31日在縣政總質詢關心少子化議題，認為生育補助難減輕年輕夫妻育兒壓力，目前草屯鎮第一胎生育補助4萬元起跳，明年起1至5歲每年還有2萬元生日禮金，即使如此年輕夫妻也不太敢生養，籲放寬臨托，建置完善托育環境；縣府社會勞動局回應，檢討制度並增設臨托據點。

少子化加上人口外流，南投縣總人口數剩約47萬人，因此南投縣議會定期會縣政總質詢以來，陳宜君、林庭秝等人聚焦托育制度，唐曉棻昨日直言，年輕夫妻不僅要照顧雙方長輩，若生育子女，形成「雙重負擔」，生育補助難催出生育率。

唐曉棻指出，草屯鎮第一胎生育補助4萬元起跳，明年起1至5歲每年還有2萬元生日禮金，社會福利措施較其他鄉鎮市好，不過對年輕夫妻而言，每年多1萬、2萬元補助，難以激勵他們生養子女，尤其超高齡化社會，65歲以上人口逾20％，年輕夫妻要照顧雙方長輩，據統計養育1名孩子要花費1000萬元，雙重負擔讓很多人選擇當頂客族。

唐曉棻說，養育負擔沉重，獎勵生育政策未必能直接提升生育率，完善的托育環境才讓年輕人安心生養，像縣內「定點臨托中心」僅1處，最多只收托4名幼童，還得事前預約，難滿足家長臨時送托需求。

社會勞動局長林志忠坦言，臨托服務剛起步，資源有限，已和業者討論臨托預約、送托時間等修訂事宜 ，也盤點各鄉鎮需求，持續增設更多的臨托據點，並整合公共托育、居家托育與親子館等多元服務，讓每個家庭都能就近獲得支持。