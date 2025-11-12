投縣議會定期會閉幕 許淑華感謝支持通過明年總預算案

何議長期許爭取普發萬元的商機。（記者扶小萍攝）





南投縣議會第20屆第6次定期會於12日三讀通過縣府115年度總預算暨附屬單位預算等圓滿閉會。議長何勝豐強調普發1萬元是南投行銷的契機，希望全力爭取民眾、遊客到南投來消費。

何議長致閉會詞肯定在許縣長領導下，縣府陸續推動重大建設，謹守財政紀律，達到債務清零目標，解決20多年來的財務困境，成為沒有負債的縣市，非常不簡單。明年縣府將全額補助65歲以上老人健保費，減輕百姓負擔，值得肯定。

南投縣議會第6次定期會閉會。（記者扶小萍攝）

「財政劃分法」對南投縣整體是有利的，未來追加減預算必須審慎規劃，務必請縣府加強基礎建設，增進社會福利，提升鄉親的幸福感而努力。

許縣長感謝議會的支持通過總預算等案。（記者扶小萍攝）

南投縣雖不是養豬大縣，仍必須嚴格做好非洲豬瘟防疫措施，加強宣導、檢疫與通報機制，確保養豬產業安全，守護農民心血。並強化讓廚餘回收製作堆肥，資源循環利用，減輕環境負擔，促進永續發展。

何議長並說全民普發萬元也是行銷的契機，南投擁有豐富的觀光與農特產資源，應加強行銷搶攻萬元商機，吸引更多遊客走進南投消費、旅遊，帶動地方產業繁榮。

縣長許淑華感謝縣議會的支持，如數通過明年度共約351億元的年度總預算案，許縣長強調指出，縣府明年會依照縣議會通過的各項議案，全力推動各個面向的縣政要務。

許縣長指出，本次會期議員們提出50幾個議案，很多議員希望透過明年在新財劃法下，增加的中央統籌分配稅款推動相關建設，明年度在確定中央各項補助預算額度後，將會連同她已宣布的老人長輩健保費由縣府負擔案，一併在明年度的追加預算去落實推動，盡可能滿足每位縣民鄉親對縣府的期待，再次感謝南投縣議會對縣政府的支持。

此次議會審議縣府115年度總預算歲入及歲出預算總額均為351億7,884萬2千元，未編列債務舉借及償還收支平衡，符合預算法第6條規定；附屬單位預算及綜計表部分，收入總額146億6,455萬5千元，支出總額155億3,483萬2千元，收入支出相抵後短絀8億7,027萬7千元，審議結果均依原列數通過。

