投縣議會定期會閉幕 許淑華感謝支持通過明年總預算案
南投縣議會第20屆第6次定期會於12日三讀通過縣府115年度總預算暨附屬單位預算等圓滿閉會。議長何勝豐強調普發1萬元是南投行銷的契機，希望全力爭取民眾、遊客到南投來消費。
何議長致閉會詞肯定在許縣長領導下，縣府陸續推動重大建設，謹守財政紀律，達到債務清零目標，解決20多年來的財務困境，成為沒有負債的縣市，非常不簡單。明年縣府將全額補助65歲以上老人健保費，減輕百姓負擔，值得肯定。
「財政劃分法」對南投縣整體是有利的，未來追加減預算必須審慎規劃，務必請縣府加強基礎建設，增進社會福利，提升鄉親的幸福感而努力。
南投縣雖不是養豬大縣，仍必須嚴格做好非洲豬瘟防疫措施，加強宣導、檢疫與通報機制，確保養豬產業安全，守護農民心血。並強化讓廚餘回收製作堆肥，資源循環利用，減輕環境負擔，促進永續發展。
何議長並說全民普發萬元也是行銷的契機，南投擁有豐富的觀光與農特產資源，應加強行銷搶攻萬元商機，吸引更多遊客走進南投消費、旅遊，帶動地方產業繁榮。
縣長許淑華感謝縣議會的支持，如數通過明年度共約351億元的年度總預算案，許縣長強調指出，縣府明年會依照縣議會通過的各項議案，全力推動各個面向的縣政要務。
許縣長指出，本次會期議員們提出50幾個議案，很多議員希望透過明年在新財劃法下，增加的中央統籌分配稅款推動相關建設，明年度在確定中央各項補助預算額度後，將會連同她已宣布的老人長輩健保費由縣府負擔案，一併在明年度的追加預算去落實推動，盡可能滿足每位縣民鄉親對縣府的期待，再次感謝南投縣議會對縣政府的支持。
此次議會審議縣府115年度總預算歲入及歲出預算總額均為351億7,884萬2千元，未編列債務舉借及償還收支平衡，符合預算法第6條規定；附屬單位預算及綜計表部分，收入總額146億6,455萬5千元，支出總額155億3,483萬2千元，收入支出相抵後短絀8億7,027萬7千元，審議結果均依原列數通過。
更多新聞推薦
其他人也在看
德參訪歐積電 蔡英文送暖工程師：記得回家
[NOWnews今日新聞]前總統蔡英文日前啟程訪德，今（12）日到德勒斯登參訪去年8月動工的歐積電（ESMC）廠區聽取簡報，事後於社群平台表示，台灣是世界負責任的一員，不論在民主、防疫或是半導體產業的...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
新北瑞芳等7區紅黃線路段13日上午7時起恢復管制
（中央社記者黃旭昇新北12日電）新北市政府今晚表示，明天正常上班、上課。瑞芳、平溪、雙溪、貢寮、石碇、坪林及烏來等7個行政區，明天（13日）上午7時起，道路紅黃線恢復管制，請車輛儘速駛離。中央社 ・ 10 小時前
MLB》教士隊表態爭取今井達也 達比修有將參與招募
日本職棒西武獅隊投手今井達也透過入札制度挑戰美國大聯盟，聖地牙哥教士隊總經理A.J. Preller正式表態參與今井的爭奪戰，他表示，「已準備好隨時展開行動。」TSNA ・ 8 小時前
南投人氣炸「灌爆許淑華」！縣府揭關鍵原因
[NOWnews今日新聞]鳳凰颱風步步逼近，全台各地昨（11日）晚陸續公布停班停課，中部地區包括台中、彰化都放颱風假，唯獨南投縣堅持「照常」運作，瞬間引爆民怨，縣長許淑華的臉書遭網友灌爆留言。對此，南...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前
綠營推大咖選北市長？沈志霖「８字」預測未來動向！
論壇中心/綜合報導2026台北市長選戰各界關注，民進黨人選未定，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農表態爭取提名，聯電榮譽董事長曹興誠則推薦賴清德徵召立委沈伯洋，其他包含行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君、陸委會副主委梁文傑也被點名是好人選。對此，短新聞總編輯沈志霖認為，綠營派任何人出來選都會是「從從容容、游刃有餘」。民進黨立委王世堅被視為黨內熱門的台北市長人選，不過，他日前受訪時直指，像是行政院副院長鄭麗君，甚至是行政院長卓榮泰出來參選，才真的是大咖。沈志霖在《台灣向前行》節目中表示，現在綠營的情況如同職業球賽，球隊明星很多，反而會煩惱先發是誰？沈志霖進一步分享，王世堅算是他的前老闆，他的專長就是「創造話題」，吸引年輕人的注意。但是，2026是整個國家縣市長的選舉，並不是民進黨內部在選才、建隊，考慮的會是配合度、整體戰略的考量...等，相信民進黨會推出最好的人選。原文出處：向前行(影)／民進黨推大咖參選台北市長？沈志霖「８字」預測未來動向！ 更多民視新聞報導北北基「逃」颱風假 卓冠廷：放不放假決定蔣萬安「頭大小」？鄭麗文祭拜「蔣萬安爸爸的爸爸的爸爸的仇人」 她：藍白怎合？王世堅稱2026北市長"蔣萬安勝率95%" 吳思瑤:言過其實民視影音 ・ 10 小時前
重量級應援嘉賓！東京聽奧倒數3天 賴清德秀手語打氣：Team Taiwan加油
2025東京達福林匹克運動會（Tokyo Deaflympics）即將於11月15日至26日在日本東京舉行，台灣聽奧代表隊正緊鑼密鼓準備。總統賴清德特地在選手出發前以錄影形式加油打氣，親自示範手語「Team Taiwan 加油！」以行動表達對運動員的支持與祝福。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
中國通緝沈伯洋「藍1招讓韓當偽總統」？ 她：侵害統帥權！
論壇中心/綜合報導立委沈伯洋遭中國通緝，立法院長韓國瑜今(12)日反批賴清德「發動大罷免如何保護好台灣民主自由」，藍委許宇甄還要求立院重新啟動「兩岸事務對策小組」與中國交涉，並由韓國瑜擔任召集人。對此，資深媒體人王時齊痛批，國民黨「用立法權侵害總統權」，賴總統今天做球給韓國瑜，結果「我在跟你講大海、你在跟我講四隻腳」？民視 ・ 10 小時前
是否堅持無核三原則 高市早苗不明確回應受關注
（中央社東京12日綜合外電報導）日本首相高市早苗昨天在眾議院爭取明年修改3份安保相關文件，被問及是否堅持「無核三原則」時迴避明確表態。她說：「3份文件的修改工作即將開始，還沒有到由我來說明具體內容的階段。」中央社 ・ 10 小時前
羅東蘇澳淹慘！「宜蘭女婿」蔣萬安派19台抽水機支援
羅東蘇澳淹慘！「宜蘭女婿」蔣萬安派19台抽水機支援EBC東森新聞 ・ 10 小時前
國際要求止戰壓力下 緬甸接收新一批俄中軍機
美聯社今天(12日)報導，緬甸軍政府表示，緬甸空軍已接收一批俄羅斯直升機和中國軍機。儘管國際社會施壓，要求結束緬甸血腥的內戰，莫斯科和北京仍在繼續向緬甸軍政府提供裝備。 美國與歐盟等國已對緬甸實施制裁，包括禁止武器銷售。但根據聯合國，俄羅斯和中國一直穩定向緬甸軍方提供價值上億美元的軍武裝備。 軍方提供的照片顯示，緬甸接收了3架俄羅斯Mi-38直升機，以及2架中國運-8型(Y-8)運輸機。專家表示，這批飛機很可能用於將部隊運送往山區作戰。 緬甸軍方在11月7日於首都奈比多(Naypyidaw)舉行的飛機交付儀式上說，這批運輸機將幫助軍方，「進一步提升，確保緬甸領空安全的能力」。 根據緬甸軍政府領袖敏昂萊(Min Aung Hlaing)辦公室發布的聲明，敏昂萊表示：「當前的國際衝突和國內局勢清楚地表明，飛機扮演著至關重要的角色。」 英國智庫國際戰略研究所(International Institute for Strategic Studies)駐新加坡分析師邁克爾斯(Morgan Michaels)表示，這批新飛機的供應表明「儘管面臨經濟和外交壓力，緬甸軍方仍在繼續獲取重要裝備，而俄羅中央廣播電台 ・ 10 小時前
綠稱普發1萬「政院發的不是立院」 王鴻薇轟：厚臉皮最高境界
全民普發現金1萬元，今（12）日凌晨起陸續入帳，不少民眾表示已收到。不過民進黨事後卻在社群平台發圖指出，「普發現金1萬元是行政院發的，不是立法院，立法院負責刪預算」。對此，國民黨立委王鴻薇開轟，「綠硬蹭普發現金1萬，示範厚臉皮最高境界」。中天新聞網 ・ 10 小時前
AIT低調拜會鄭麗文 谷立言邀「未來適當時機訪問華府」
鄭麗文於中央黨部接見美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）一行，雙方就臺美關係與兩岸情勢等議題廣泛交換意見，會談氣氛十分良好融洽。鄭表示，臺美關係至關重要，期盼美方持續給予理解與支持，並強調，唯有透過穩定的溝通與互信，方能共同維護區域的和平與穩定...CTWANT ・ 9 小時前
每週有2班！「仁川-花蓮」直飛包機13日首航
[NOWnews今日新聞]交通部觀光署長期深耕韓國客源市場，在航程近的優勢下，運用異業結盟、社群媒體及戶外廣告等多元方式，並巧妙結合韓國知名影視明星對臺灣美食及景色的喜愛與推薦，藉由強大的明星效應及社...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
外交部：台灣以中華台北加入APEC 入會備忘錄未提一中
（中央社記者楊堯茹台北12日電）中國國台辦稱明年台灣地區將以中國台北名義參與APEC。外交部今天表示，台灣會籍名稱為「中華台北」，且入會備忘錄並無「一中原則」文字，國台辦說法嚴重悖離事實，更違反平等參與核心原則，台灣絕不接受任何企圖矮化或排除台灣參與的政治操作。中央社 ・ 10 小時前
參訪歐積電園區 蔡英文：將成歐洲產業升級重要節點
前總統蔡英文歐洲行程，11日參訪歐積電，由歐積電執行長Christian Koitzsch 及台積電歐洲分公司法務長Gunnar Thomas簡報，蔡英文表示，她對歐積電，就像台灣對台積電一樣，充滿信心，相信這座廠區，會成為歐洲產業升級的重要節點。中時新聞網 ・ 10 小時前
再放一天颱風假？明天上午「4縣市達標」 最新風雨預測出爐
鳳凰颱風加速往台灣逼近！中央氣象署表示，颱風預計今（12）日晚間登陸恆春半島，短暫停留後便快速從恆春半島出海，期間有可能減弱為熱帶性低氣壓，氣象署也預計在今日晚間解除海陸警。不過根據氣象署最新16時風雨預報顯示，明日6時至12時風力部分仍有4縣市達停班課標準。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
不斷更新／花蓮2村里颱風假！22縣市都宣布了 明日停班課全台資訊一次看
即時中心／徐子為報導鳳凰颱風持續逼近台灣，今（12）晚於屏東恆春半島登陸，但外圍環流配合東北季風，全台多地今日依舊風勢猛烈。。以下為《民視新聞網》整理全台各縣市停班、停課資訊。民視 ・ 8 小時前
颱風假再+1？「4縣市」11/13風力達停止上班上課標準
鳳凰颱風將於12日晚間登陸恆春半島，並在短暫停留後迅速出海。根據氣象署資料顯示，13日早上6時至12時，將有四個縣市的風力達到停班停課的標準。這四個縣市分別為台中市、彰化縣、雲林縣及澎湖縣。中天新聞網 ・ 13 小時前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 18 小時前
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前