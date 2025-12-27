投縣踏雪尋梅 梅子泡菜DIY

南投縣信義鄉「踏雪尋梅」活動開幕，大人小孩一起體驗梅子泡菜製作樂趣。（記者劉晴文攝）

記者劉晴文∕南投報導

南投縣信義鄉「踏雪尋梅」系列活動，二十七日在信義鄉農會梅子夢工廠開鑼。活動以「梅開三弄」為主題，上千遊客一起動手體驗梅子泡菜ＤＩＹ，還有梅枝黏貼爆米花的「爆梅花」，以及木板拼貼公仔的「聖誕梅夢島」等手作體驗，熱鬧有趣。

包括南投縣政府農業處長蘇瑞祥、信義鄉長全志堅、南投縣農會總幹事曾明瑞，以及縣議員黃春麟、全文才等都出席開幕活動，並與鄉農會理事長黃志輝及總幹事黃志騰等，共同頒獎表揚玉山烏龍茶競賽特等獎茶農。

蘇瑞祥強調，信義鄉梅花正值開花期，如雪般綻放的梅林帶來視覺盛宴，也象徵梅子產業蓬勃發展。梅子夢工廠推出多元梅子加工產品及文創商品，未來將持續推廣，讓更多人喜愛南投在地風味。

黃志騰指出，今年賞梅季首場活動聚焦梅子泡菜ＤＩＹ，利用在地高麗菜搭配農會特色梅子醬，創造獨特風味，當天吸引大量遊客參與。未來賞梅期間，歡迎民眾到農會體驗活動，並順道遊覽梅花、泡溫泉，享受信義鄉觀光魅力。

系列活動一月三日在梅子夢工廠還有「過五關．吃梅醬」主題日，民眾消費滿額可獲遊戲券，參與闖關還有機會獲得農會商品。隨著冷氣團一波波到來，黃志騰預估下週寒流來襲後，梅花將於明年一月初陸續綻放，至一月中旬進入盛開期，屆時將呈現大爆發美景，邀請民眾留意最新花況，前來賞花。