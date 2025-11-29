投縣農會舉辦食農教育成果展

南投縣農會總幹事曾瑞與民眾現場檸檬茶DIY體驗。（記者蔡榮宗攝）

▲南投縣農會總幹事曾瑞與民眾現場檸檬茶DIY體驗。（記者蔡榮宗攝）

南投縣農會廿九日起接連兩天在國道三號南投服務區舉辦「南投縣食農教育成果展」，於早上十點至下午四點由縣內十三鄉鎮市農會及各級青農聯誼會共同參與，全面展現今年度食農教育推廣成果。一早就吸引大批上高速公路人潮圍觀搶購，還有檸檬茶DIY體驗，帶給民眾無限回味，讚不絕口。

開幕活動由縣農會總幹事曾瑞到場主持，他指出，今年度在南投縣政府補助、各農會及本縣各及青農聯誼會配合下，透過場域改善、課程設計、師資培訓、體驗活動推廣等多項措施，成功將食農教育帶入學校、社區與家庭生活，並強化青年農民於教育推廣中的角色。成果展即為本計畫最重要的年度亮點之一。

曾總幹事表示，本次活動以「在地化、永續化、生活化」為核心，整合農會、青農、農場、社區、學校等跨域資源，推動食農教育深入各年齡層。有二十攤位參加，展出成果包含：十三鄉鎮市農會、青農聯誼會教案成果展示。鎮市農會展示符合在地農產特色的食農課程，如茶、梅子、百香果、香蕉、香菇、苦茶油等。青農發表食農教育教案與教學心得，呈現農業專業與教育的結合。

食農體驗示範活動，食材認識、蔬果加工農事操作體驗。教育不只是課程，更是一種生活態度。透過本計畫的推動，讓孩子知道食物從哪裡來、讓家庭看見在地農民的努力，也讓社區更珍惜土地與飲食文化。

曾總幹事強調，未來本會將規劃常態性，持續結合青農、各鄉鎮農會及跨域夥伴，打造更完善的食農教育體系，使南投成為全國推動食農的重要典範。