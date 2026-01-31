投縣農民節表彰大會 縣長許淑華向農民致敬
▲南投縣一一五年農民節表彰大會，縣長許淑華頒獎表揚績優農民與農業團體。(記者蔡榮宗攝)
南投縣一一五年農民節表彰大會卅一日上午在縣文化局演藝廳隆重舉行，縣長許淑華親自頒獎表揚績優農民與農業團體，包括縣議員林儒暘、張婉慈、國姓鄉長邱美玲，以及各鄉鎮市農會及縣農會理事長、總幹事等貴賓雲集，場面盛大溫馨，共同向辛勤耕耘的農友致上最高敬意。
許縣長除了向所有農民拜早年，預祝新年快樂，並強調南投縣作為農業大縣，過去一年在中央各項農業評比中成績亮眼。她特別頒發「南投之光」榮譽給埔里鎮果樹（水果）產銷班第四班，表彰該班榮獲一一四年全國優良農業產銷班殊榮。
該班代表農民蔡舒莉表示，很榮幸獲得這個肯定，我們希望透過參賽，讓更多青年看到返鄉從農的機會。其實現在的農業有很多資源，青農可以做得很好。歡迎大家多參加活動與比賽，提升能力，讓產業更發揚光大。她的發言道出許多青農的心聲，也呼應縣府近年積極推動青年返鄉的政策方向。
本次表彰大會同步表揚多項全國與縣內重要獎項，包括水里鄉農會郡坑家政班及中寮鄉農會永平村家政班第二班榮獲一一四年特色家政班；信義鄉農會獲第十九屆農金獎；草屯鎮農會獲第十九屆金質獎；以及埔里鎮農會、中寮鄉農會、草屯鎮農會、仁愛鄉農會等在114年全國四健作業組競賽中的優異表現。
許縣長指出，面對氣候變遷、勞動力短缺與市場競爭等挑戰，南投農民仍展現高度韌性與創新能量，積極導入智慧農業、友善耕作及品牌經營。縣府近年降低青年返鄉門檻，建構「品味南投」標章認證電商平台，強化電子商務與直銷通路，並在盛產期輔導展銷活動，將優質農特產品推向消費者。未來將持續推動科技農業、有機生產、產銷履歷制度，結合觀光、文化與低碳旅遊，發展精緻化、生活化、資訊化的現代農業，目標讓南投成為精緻農業與觀光旅遊大縣。
南投縣農會總幹事曾明瑞表示，在許縣長支持下，全縣農業今年大幅進步。他提到，南投縣十三鄉鎮農會在理監事與上級指導下，和諧團結，業績表現優異；在全省二十二縣市農會員工薪資排名中，南投縣已名列第三。股金、存款與利息分配逐年成長，有效支援農機更新、辦公環境提升及農民培訓等，成為農民的堅實後盾。他笑稱：「這是南投縣農民的福氣！」並祝福所有優秀農民在新的一年事事如意、身體健康、馬上有錢。
許縣長感謝所有農友與農業夥伴的付出，強調他們的努力不僅貢獻縣政，更展現對南投農業前景的信心與支持。她期許大家共同努力，讓農業成為支撐地方經濟、文化與社會發展的重要力量。活動在溫暖的掌聲與新春祝福中圓滿落幕，為南投農業注入滿滿的活力與希望。
其他人也在看
影/輝達尾牙台味十足！黃仁勳邀臨江夜市「水果阿婆」現場助陣
昨（30）日，輝達於台北舉辦年度尾牙活動，主題為「輝達尚蓋讚」。此次活動吸引了超過2000名員工參加，現場氣氛熱烈，員工們紛紛拍照打卡，展現出高規格的慶祝氛圍。輝達執行長黃仁勳以深色的「海島風」花襯衫亮相，打破了以往的皮衣裝束，成為現場焦點。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
富良野花海來襲 新春玩北投「6大免錢景點」賞花泡湯超放鬆
新年走春不必出國，北投「台版富良野」花海於 2026 浪漫回歸！今年規模再升級，首度串聯三層崎公園與嗄嘮別公園雙園區，打造壯麗的彩色花毯。現在只要搭上捷運，就能優雅避開塞車，一次玩遍北投「6 大免錢景點」！Yahoo旅遊夯即時 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台南六甲落羽松季開幕 美景限時登場
2026台南六甲落羽松季今天（31日）開幕了，位在六甲區菁埔埤周邊的落羽松林披上綠橙紅色調，層層堆疊的美景吸引民眾來賞景、拍照留念，浪漫氛圍的美景限時登場，要把握觀賞時機。台南市副市長姜淋煌主持落羽松季開幕，與民眾感受六甲限定的季節風景。他說，六甲落羽松季已成為全國具指標性的季節性觀光活動之一，遊客自由時報 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
新年玩高雄好運馬上來 龍虎塔、平安麵、拔蘿蔔！轉運招福6大新春玩法一次收
想感受最有溫度的台式年節，往南台灣跑就對了！高雄不僅擁有暖陽，更有豐富的祈福儀式讓您「好運馬上來」。今年春節，除了必去左營蓮池潭感受「龍口進、虎口出」的轉運磁場，更不能錯過充滿人情味的傳統習俗。Yahoo旅遊夯即時 ・ 1 天前 ・ 2則留言
2026新北燈會主燈曝光！ 馬年「兩款小提燈」有夠搶手
生活中心／綜合報導2026年新北燈會，將在2月20號開始，在大都會公園試營運，今年主題為"勁馬奔騰新北HiLight"，打造15米360度紅寶馬主燈，更有16大主題燈區以及8大特色活動。今年還特別設計兩款小提燈，民眾若想帶回家收藏，到時候手腳得快！主持人：「321請啟動。」在市長侯友宜的帶領下，正式宣佈2026新北燈會即將盛大舉行，今年以勁馬奔騰、新北HiLight為主題，超Q萌主燈模型也曝光！主持人：「請揭曉。」2026新北燈會主燈曝光！ 超限量「兩款小提燈」有夠搶手。（圖／民視新聞）今年主燈紅寶馬，高達15米，以童話繪本為設計發想，融合光影科技與在地文化元素，透過360度動態展演，呈現奔騰躍動的馬年意象，也象徵新北市持續向前、充滿能量。新北市長侯友宜：「今年的主燈大概有15米高，這16個主題燈區裡面，也有加入日本的元素，16個主題燈裡面8個特色活動。」今年新北燈會場地規模較去年擴大兩倍，主題燈區也從10區增加到16區！另外，民眾最期待的2款小提燈，也同步亮相！新北市長侯友宜：「好事轉來好事轉來。」2026新北燈會主燈曝光！ 超限量「兩款小提燈」有夠搶手。（圖／民視新聞）這款Horses好事轉來小提燈，預計發放12萬份，以小朋友最喜歡的旋轉木馬設計，並結合捷運三鶯線、市立美術館、淡江大橋等新北各個景點，另一款，金馬舞錢小提燈，以搖搖馬發想設計，馬背上還附上1元硬幣，象徵馬上有錢，還可以當存錢筒，小朋友組裝起來也很上手！新北市長侯友宜：「這個一隻金馬，金馬有錢金馬動一動錢就來了，底下用金元寶底下都元寶，上面還有一塊。」燈會開幕當天，還有婁峻碩、美秀集團等超強卡司接力演出，南韓國民女神安芝儇也將親臨現場與大家同樂！讓民眾有難忘的馬年燈會回憶！原文出處：2026新北燈會主燈曝光！ 馬年「兩款小提燈」有夠搶手 更多民視新聞報導不甩6個月年終！2個月4人離職...過來人秒懂點1關鍵「比霸王寒流還強」這天平地剩0度？前氣象局長揪差別：1現象不穩定長榮航空抱病值勤返台猝逝 座艙長懲處出爐民視影音 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
竹山竹秀苑日間照顧中心揭牌啟用 秀傳醫療體系捐百萬挹注南投長照量能
【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】由竹山秀傳醫療社團法人前山社會福利慈善事業基金會籌設的「竹山竹秀苑日間照顧互傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
"翠玉白菜"回歸故宮 台捷兩國館長復刻世紀擁抱
生活中心／林詠琪、陳泊翰 台北報導故宮人氣國寶"翠玉白菜"，去年9月，跟多寶格、清明上河圖等131組文物，遠赴捷克國家博物館展出，期間還收到電子郵件恐嚇，如今平安回國「陪伴國人一起迎接農曆新年。」捷克國家博物館總館長盧卡其率團隊親自護送國寶，今天也在記者會上預告，將在台灣舉辦回饋展，帶來捷克珍貴文物。在人氣國寶翠玉白菜前，開心合照，捷克國家博物館總館長盧卡其，親自護送所有文物返台，與故宮院長蕭宗煌，復刻當時在捷克開展的世紀擁抱，宣告這場跨國展出，圓滿落幕。故宮院長蕭宗煌說：「故宮博物院的人氣國寶翠玉白菜，圓滿完成首次的赴歐行程，平安回家，也展現了文化力量的無遠弗屆，讓歐洲觀眾透過故宮文物，了解充滿文化能量的台灣。」故宮院長蕭宗煌（右）、捷克博物館總館長盧卡其（左）兩人為多年好友，順利完成跨國展覽，開心擁抱。（圖／民視新聞）去年九月131組故宮文物，遠赴布拉格，包括清明上河圖、墨玉貓，都深受歐洲人喜愛。捷克國家博物館去年整體參訪人數，達138萬人次創新高。故宮文物展出110天，就吸引34萬人次造訪。記者林詠琪說：「出差的故宮人氣國寶翠玉白菜，已經平安返台了，接下來它會在故宮北院，一起陪民眾度過農曆春節。」參訪民眾說：「本來以為今天看不到了，因為本來好像說2月才會展。」參訪學生說：「結果提前看到了很開心，以前在課本上看到，一直很想來看看。」〈翠玉白菜〉在故宮北院「國寶薈萃」302展廳，展至2月22日，接下來3月5日至6月7日移師南院展出。（圖／民視新聞）翠玉白菜已經悄悄回到展廳，讓民眾好驚喜搶著拍照，接下來還有好消息，盧卡其總館長宣布，捷克珍貴文物也要來台展出，舉辦回饋展。捷克國家博物館總館長盧卡其說：「展覽暫定名稱為，"歐洲之心捷克文化寶庫"，更重要的是，我們將帶來館藏中，數十件珍貴的文物，都會是捷克文化歷史，與自然遺產中，最具代表性的珍貴文物。」雙方已經建立好團隊，展名為歐洲之心，不過故宮院長也表示，未來文物要再出訪，都會更加嚴格。原文出處：「翠玉白菜」順利返家 台捷兩國館長復刻世紀擁抱 更多民視新聞報導銀白世界好壯觀！ 捷克「狗拉雪橇賽」橫跨數百公里歡迎來玩！亞洲農曆年熱門旅遊城市 台北首次擠進前3名台灣又被看扁！晉級8強賠率C組倒數第二只贏這國民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
愛不罕見 • 醫路相伴～罕見疾病中心醫療耗材守護計畫 兩單位贊助捐贈臺大雲林分院
【記者 劉春生／雲林 報導】臺大醫院雲林分院（29）日舉辦「愛不罕見・醫路相伴─罕見疾病中心醫療耗材守護計畫」台灣好報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
大S忌日倒數！韓節目直擊具俊曄雨天守墓 低聲一句「熙媛更辛苦」全場淚崩
已故女星大S（徐熙媛）將於2月2日迎來辭世1週年的忌日，由於具俊曄至今仍深情地守在愛妻墓前，令人動容。韓國KBS節目《名人生老病死的祕密》特別飛來台灣採訪製作特輯，搶先曝光的預告，連主持人張度練都忍不住當場落淚！鏡報 ・ 5 小時前 ・ 60則留言
張又俠絕筆信瘋傳！驚爆阻習攻台內幕：幾十萬軍人填海也靠近不了台灣
中共軍委副主席張又俠驚傳遭整肅，海外流出其「致習近平公開信」。信中揭露張習兩人對「軍委主席負責制」及武統台灣存重大分歧。張又俠引述前將領劉亞洲分析，警告若執意武統台灣，將導致「幾十萬軍人填海也靠近不了台灣」，恐引美日聯軍介入，中國沿海設施將遭毀，並面臨亡黨亡國危機。信中批評習身邊「馬屁精」助長戰爭意圖，呼籲習近平卸任、不與美為敵、真誠改革開放。此信真偽待核，然已引發國際震撼，凸顯高層矛盾。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 572則留言
下波鋒面「日、韓恐暴風雪」！粉專示警：台灣也逃不過
生活中心／李明融報導氣象專家指出未來一週天氣變化多，形容「冷暖震盪」，今（29日）白天至週六天氣回穩，各地晴時多雲，僅東半部偶有短暫雨，天氣短暫回暖後，到了週日（2月2日）起第二波東北季風來襲，預估又會是北濕涼、南乾爽，且會影響3至4天；對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預估2月7日至9日之間，預估將有一波相當強的冷空氣影響整個東北亞地區國家，日本、南韓可能甚至出現暴風雪，就連台灣也逃不過。民視 ・ 1 天前 ・ 19則留言
影/台中31歲母餵食2子不明藥物 4歲、6歲童送醫宣告不治
台中市西區今（31）日凌晨發生震驚社會的人倫悲劇，一名31歲陳姓女子疑似餵食兩名幼子不明藥物，警消獲報趕抵現場時，8歲羅姓男童及3歲林姓男童已失去生命跡象，經緊急分送林新醫院及中國醫藥大學附設醫院搶救，兩人仍宣告不治。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 94則留言
突開戰貝克漢夫婦控6罪狀！長子舊愛不忍出手了 公開「最大導火線」
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀。布魯克林在公開聲明中曾提及在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。近日布魯克林的前緋聞女友艾芙頓麥凱思受訪時則強烈暗示他爸媽將他行程洩漏給狗仔。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7則留言
去LuLu婚禮紅包6600 嘻小瓜遭酸「全場包最少藝人」 無奈喊：老娘又不會結婚
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導藝人LuLu（黃路梓茵）、陳漢典2人25日在台北文華東方酒店舉辦婚禮，由於夫妻2人皆是演藝圈資深主持人，多年來累積不少...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 76則留言
太常「欺負」陳漢典惹陳媽不悅！小S當場下跪道歉 驚人場面全被拍
男星陳漢典出道後因為擔任《康熙來了》助理主持而廣為人知，節目至今仍是觀眾心中的經典，其中，陳漢典出書時曾透露小S常在節目開他玩笑，讓自己母親走心過，當時小S一聽便要下跪道歉的名場面，仍讓觀眾回味無窮。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 3則留言
陳漢典Lulu婚禮變「紅包公審大會」！知名作家公開痛批：關你屁事？
陳漢典與Lulu（黃路梓茵）日前舉行婚禮本是一樁演藝圈喜事，未料紅包金額竟成全民關注焦點。從網友嫌棄小S包1.6萬太少，到緊盯吳宗憲是否包200萬禮金，連嘻小瓜包6600元都被酸全場包最少。對此作家冒牌生痛批，紅包應依能力與交情而定，這類「越界」的公審現象，簡直是披著關心外衣的管閒事。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 37則留言
葉元之狂護航鄭麗文「中國是親人」！謝震武3連問電爆⋯他當場愣住
國民黨主席鄭麗文28日在中常會談話時稱「美國曾經是恩人，中國是親人」，不需要在美中之間選擇，引發批評。對此，主持人謝震武就在節目中針對「親人說」，連3個問題犀利追問國民黨立委葉元之，讓葉元之當場尷尬愣住。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 476則留言
柯建銘、蔡其昌誰接黨團總召？王世堅開首槍表態了：「他」一定會贏
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導去（2025）年兩波大罷免接連失利，民進黨內掀起檢討聲浪，總召柯建銘去留持續引發關注。日前黨團行文徵詢下屆「3長」參選意願，他表態「我會去登記」；而同黨立委蔡其昌也證實，在大家勸進之下決定登記參選。對此，民進黨立委王世堅今（30）日指出，自己非常支持蔡其昌選總召，「相信他一定選得上，贏過柯建銘」。民視 ・ 1 天前 ・ 64則留言
裕隆千金開賓利遭酸！網憶「吳季穎事件」 她無奈：怎編出來的
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日將IG帳號公布，隨即登上新聞版面，不少網友紛紛熱議起她的「坐駕」，以及當年和前SBL假球球星吳季穎的感情，對於近日風波，她雖然沒有正面回應，但卻在IG限時動態PO出一張圖片，似乎是在道盡一切。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 102則留言
又要變天！「這天起」全台炸雨彈 北部低溫恐剩10度
把握好天氣！氣象粉專「天氣風險」提醒，週五（30日）受高壓迴流影響，南部高溫仍可飆到27度，但緊接著週六（31日）鋒面與華南雲雨區接力報到，不僅全台有雨，至晚間強冷空氣也南下，北台灣體感將轉為極度濕冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言