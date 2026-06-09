投縣迴Alang原音節 20、21日登場

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「2026南投迴Alang原住民族音樂節」，將於六月二十至二十一日連續兩天在埔里福興溫泉區熱鬧展開，活動以「迴Alang」為主題，象徵回到部落、回到文化根源，透過演唱會、歌唱大賽及五族樂舞展演，呈現南投原住民族音樂能量與文化傳承成果，縣府九日在一樓大廳舉辦活動記者會，由縣府秘書長李良珠主持，廣邀民眾參與，一起來感受南投原住民族音樂與文化的力量，體驗南投原鄉的文化底蘊。

記者會在喜裂克文化藝術團的原民歌舞聲中揭開序幕，並邀請到金曲歌手Makav真愛蒞臨現場演唱；包括原住民族委員會經發處副處長張信良、縣議員林庭秝、張婉慈、簡千翔、多位地方民代秘書及原鄉村長等都到場共襄盛舉。

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李秘書長致詞時表示，南投是多族群共存的原鄉縣市，縣府持續推動原住民族文化保存與傳承、原民特色產業培力工作，本次音樂節結合流行音樂、原聲創作與傳統樂舞，期盼讓民眾透過音樂認識原住民族文化，也讓更多來自部落的好聲音有發光發熱的演出舞臺，加上也是南投巧克力咖啡節活動期間，歡迎全國民眾到南投來喝咖啡、吃巧克力，欣賞原住民特有的音樂饗宴。

縣府原住民族行政處長林婷玉表示，「Alang」是賽德克語回家的意思，因為南投是多個族群的發源地，透過活動的辦理邀請大家回到部落，以音樂節整合展演、競賽、文化傳承與觀光交流認識原民文化，更是讓文化回到生活、聲音回到部落的實踐。

縣府原民處指出，六月二十日晚間登場的「原民之夜演唱會」，集結Makav真愛、黑旋風、阿爆、婁峻碩、范逸臣及徐懷鈺等跨世代歌手與團體接力演出，當日活動並結合巧克力咖啡節的璀璨煙火秀，邀請民眾在埔里夜空下感受視覺與聽覺q享受。

6月21日下午則是舉辦「投號金嗓－2026南投原聲之星歌唱大賽」決賽，本次賽事歷時近兩個月，從近一百七十位報名者中選出26位決賽選手，首獎十萬元，鼓勵原住民族青年以歌聲記錄部落生活，展現創作及演唱實力，決賽評審王宏恩、亦帆及知名歌手葉璦菱也將擔任演出嘉賓，為參賽者及比賽舞台帶來示範與鼓勵。

而六月二十一日晚間的「五族樂舞展演」則是以「回家的路」為主題，由親愛愛樂擔任總編導，集結在地團隊演出，包含：南投縣信義鄉布農文化協會（布農族）、賽德克族青年會（賽德克族）、邵族文化杵音藝術團（邵族）、信義鄉久美民族小學（鄒族）、喜裂克文化藝術團（泰雅族），將部落歌謠、身體律動與文化敘事轉化為舞台演出，呈現南投原住民族文化的層次與生命力。