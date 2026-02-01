投縣送藥到府 加碼400萬經費

藥師除了將藥品安全送到家，也提供長者用藥說明與諮詢。（圖南投縣政府提供）

記者劉晴文、彭新茹∕綜合報導

南投縣政府攜手在地藥局推出送藥到府服務；今年再加碼四百萬元，透過數位化申請與藥局媒合機制，讓老人家與身心障礙者免奔波也能安心用藥。新竹縣政府今年也推動「高齡友善長者裝置活動假牙補助實施計畫」，協助缺牙長者重建口腔功能。

縣府自一一０年率先推出送藥到府服務以來，累計服務人次達六千二百九十人次；衛生局今年將經費由原本七十萬元大幅加碼四百萬元。

為進一步提升服務效率與使用便利性，去年五月起全面導入線上申請制度，民眾只需在家完成申請與處方上傳，即可由系統媒合合作藥局、安排藥師調劑並配送藥品。截至去年底線上申請完成送藥服務近四千人次。

另外，新竹縣衛生局今年推動「高齡友善長者裝置活動假牙補助實施計畫」，包含補助口腔篩檢、口腔檢查評估及全口活動假牙裝置等服務，符合資格者最高可獲六萬元假牙補助。

縣長楊文科表示，補助對象為去年一月一日前設籍新竹縣、年滿六十五歲、上顎及下顎自然牙合計六顆（含）以下之長者，並須符合領有新竹縣敬老福利津貼、符合敬老禮金之資產與居住條件，或已領有老年農民福利津貼，每位長者終身限申請一次。

衛生局指出，該計畫提供約卅名全口活動假牙補助名額，另有三百名口腔篩檢與卅名口腔檢查評估補助。