投縣長盃英文能力測驗 近300人參賽

南投縣「第四屆縣長盃英文能力測驗」十四日在私立同德高中盛大舉行，吸引來自縣內及中部地區國小、國中及高中職學生踴躍報名參加，參賽人數近三百人，創下歷年來參賽人數最多的新紀錄，展現南投學子對英語學習的高度熱忱與實力。

本屆測驗分為國小組、國中組及高中組，測驗內容涵蓋聽力、閱讀測驗及引導式寫作（國小組為重組句型），全程競賽時間七十分鐘，題型設計兼顧基礎能力與實際應用，提供學生檢視自我英語能力、累積正式競賽經驗重要平台。

本次活動由私立同德高中主辦，並結合相關教育與學術資源共同推動，透過完善的競賽規劃與獎勵制度，肯定學生的努力與表現。主辦單位表示，未來將持續擴大辦理規模與影響力，期盼縣長盃英文能力測驗成為南投縣推動英語教育的重要品牌活動。