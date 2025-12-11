投縣長青大學暨婦女大學結業

展現多元課程成果、三千學員受惠的南投縣第四十二期長青大學及第卅五期婦女大學聯合結業典禮，昨（十一）日上午在國立水里高級商工職業學校隆重登場，以熱情的「原住民迎賓舞及歌謠傳唱」揭開序幕，縣長許淑華親臨主持，包括縣議員陳淑惠、水里鄉長葉銘豐、國姓鄉長邱美玲及水里商工校長許文雄等來賓出席。

來自全縣十三鄉鎮市的六百位參加的學員代表齊聚一堂。許縣長除頒發結業證書肯定學員的勤學精神外，更強調縣府將持續推動「高齡友善城市」與「性別平權」，讓長輩與婦女朋友們擁有更豐富、尊嚴的學習與生活環境。

縣府社會及勞動局指出，一一四年度縣府結合各鄉鎮市公所、老人會及社區發展協會，共補助開設長青大學四十二班、婦女大學四十班，學員總數約三千人。

今年課程包羅萬象，不僅有傳統的書法、歌唱、烘焙與縫紉手作，更因應時代潮流開設了「生活網路資訊班」、「智慧手機研習班」、「原住民服飾製作暨防詐騙課程班」，及「銀髮族肌力運動班」、「千歲鑼鼓班」等。