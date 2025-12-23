投縣首家失智型日照中心「名間竹秀苑」 開幕

南投縣第一家失智型日照中心「名間竹秀苑」盛大開幕。（圖:竹山秀傳提供）

▲南投縣第一家失智型日照中心「名間竹秀苑」盛大開幕。（圖:竹山秀傳提供）

面對高齡化社會與失智症比例攀升，南投縣長照量能邁向新里程碑。南投縣首間專為失智長輩設計的「名間竹秀苑社區長照機構」，二十三日盛大開幕。以「與您香遇，陪伴記憶回家」為主題，正式啟動全縣首創的「香氛引導記憶」照護模式，為失智家庭提供精準且溫暖的專業支持。

根據南投縣政府最新統計，縣內65歲以上長者已突破10萬人，占總人口22.6%，邁入超高齡社會。依全國平均失智盛行率約 8% 與失智症人口的長照需要率推估，明年縣內50歲以上有長照需求的失智人口將達3,700多人。南投縣副縣長王瑞德致詞時表示，目前縣內雖已有33家日照中心，但多為混合型服務，「名間竹秀苑」作為全縣首家「純失智型」機構，標誌著南投長照服務邁向專業分工。縣府目標未來將擴增至61家日照中心，全面提升在地化照護量能。

廣告 廣告

竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院莊碧焜院長表示，名間竹秀苑由前山基金會經營，課程設計中加入與亞洲香研所合作發展的「香氛照護」。透過特定氣味連結長輩的情感片段：例如，利用蛋糕香與花香，勾起經營餅店阿嬤與丈夫創業的幸福點滴；或以雪松木香引領退伍老兵重溫奮鬥歲月。這套結合醫事專業與感官復能的創新模式，讓長輩在熟悉的氣味中安定心緒，幫助長輩重拾生命記憶，並有效延緩失智退化。

除了香氛課程外，開幕迎賓亦與 遊山茶訪 合作，透過茶道儀式引導，讓長輩與貴賓在茶香與香氣交織的氛圍中，緩慢安定心緒，展現生活式照護的細膩樣貌。

開幕典禮中也感謝所有善心人士與單位的支持。其中，亞洲香研所也同步啟動系列聯名公益香氛商品，承諾將 30%收益回饋公益，投入名間竹秀苑日照中心之失智照護行動；此外，東海大學第六屆 EMBA 慷慨捐助新臺幣120萬元，協助購置日照專用車輛，實質補足接送長輩交通的重要缺口。

在秀傳醫療體系在黃明和總裁的督促下，秀傳醫療體系所屬包括彰化9家秀和苑日照中心與南投3間竹秀苑日照中心秉持「在地老化」、「在地安老」的理念，將發揮最大醫事專業與精神，提供預防引發其他失能或加重失能之服務。「名間竹秀苑」，以復能、生活照顧等多元服務，目前可照顧30名失智者，服務範圍涵蓋:名間、南投市、集集、與竹山，透過失智專業的照顧服務，讓日照中心不再只是單純的托顧空間，而是一個能讓長輩安心生活、家屬得以喘息的重要支持場域。

竹秀苑日照中心開幕，包括南投縣副縣長王瑞德、社會及勞動處長林志忠、衛生局長陳南松、消防局長陳興傑、名間鄉長陳翰立、南投市長張嘉哲、縣議員林儒暘、沈夙崢、林憶如及多位地方代表、村里長、社區長輩等蒞臨與會。