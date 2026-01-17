投縣114年7-12月兒童讀者借閱量前3名 出爐

一一四年七-十二月期間兒童讀者借閱量最多的前三名名單出爐囉！18度C文化基金會特別為本縣公共圖書館加碼五百元面額Feeling18禮品券，於各館領取期間為即日起至一一五年二月十三日止。

南投縣「熊愛閱讀」閱讀護照計畫由南投縣政府文化局與財團法人18度C文化基金會長期合作共同推動，結合鄉鎮市圖書館暨轄區內共計127所學校，努力推動「熊愛閱讀」閱讀護照認證，培養學生透過大量的閱讀，提升閱讀能力。為了提高本縣借閱率及增加縣市文教力之競爭力，不論是為了要撰寫「熊愛閱讀」護照的心得，或是本身喜愛閱讀而借書、親子一同共讀學習等等，圖書館館藏資源及活動豐富，希望各校老師多鼓勵學童可至鄰近的公共圖書館借好書。



一一四年七-十二月期間於本縣公共圖書館館借閱量最多的前三名兒童讀者，18度C文化基金會特別加碼五百元面額的禮品券，各館電話通知後請攜帶讀者證件至各館領取，領取期間為即日起至一一五年二月十三日止，逾期不受理。禮品券可在Feeling18各門市兌換使用（日高鍋物、朗寧牛排除外），使用期限至一一五年六月三十日止。