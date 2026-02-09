投縣4/1起長輩免健保費

南投縣議會九日通過追加減預算案，縣長許淑華隨即送來長輩新年大禮，宣布今年四月一日起，南投縣六十五歲以上長輩及五十五歲以上原住民的健保費將由縣府全額負擔，全縣預估超過十萬人受惠。

南投縣一一五年度總預算第一次追加減預算，經縣議會第二十屆第十九次臨時會審議，於九日三讀通過。其中，社會福利部分追加約十億九千四百九十萬元，包括老人全民健康保險保險費自付額補助、擴大獨居老人服務及長照2.0整合計畫等，獲得議會支持。

廣告 廣告

對於議員支持福利政策，出席議會的許縣長表達感謝。她在接受訪問時表示，感謝縣議會通過重要的福利政策預算，南投縣六十五歲以上的長輩、原住民五十五歲以上的長輩，每人每月八百二十六元自付額，四月起由縣政府來負擔，目前南投縣符合資格的長輩總共有十萬六千人。

許縣長強調，南投縣長輩免繳健保費的方式，不排富、也沒有戶籍設立限制，四月一日上路後，縣府將符合資格的戶籍資料送給健保署，由健保署直接勾稽、核對，至於中低收入戶中央補助部分，健保局會核對，只要長輩4月設籍在南投縣，年齡符合規定，便可享有這項福利。

許縣長指出，縣民享有更多社會福利，主要是去年縣府債務全部清還，這樣的福利是許多長輩的期待，也是議員關心的，希望在過年前送給鄉親一個好禮，讓所有長輩健康快樂。

這項措施，預計讓每位符合資格長輩每年減輕近萬元負擔，減輕子女扶養壓力，也展現南投縣府推動高齡友善城市的決心。縣府將加速行政作業，確保政策如期實施。縣府社會及勞動局表示，長輩免繳健保費每月八百二十六元，是按健保署公告之第六類地區人口保費為上限計算。

議長何勝豐致閉幕表示，針對議員同仁在審議期間反映民意，提出的各項建議，請縣府相關局處採納辦理，並且落實執行；草屯鎮九九峰氦氣球樂園即將啟用，搭乘氦氣球在空中賞景，是全國唯一的創舉，但是高度達到一百六十八公尺，也有一定的風險，縣府務必督促業者做好各種安全維護措施，確保遊客安全；並且結合溫泉季、櫻花季及南投燈會行銷，把遊客留在南投住宿、消費，活絡地方經濟，促進觀光產業發展。

何議長也說，再過幾天，就是農曆春節連假，因應大量遊客湧入縣內，請縣警局規劃通往各主要風景區的交通疏導措施，塞車路段提前以電子看板預警，引導遊客轉往其他景點旅遊，確保交通順暢。