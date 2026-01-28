投縣9度榮獲「運動i臺灣」特優獎 邁向全民運動宜居城市

南投縣第9度獲頒運動i台灣特優獎，朝向全民運動宜居城市。（縣府提供）





南投縣於114年「運動i臺灣2.0計畫」中表現卓越，再度榮獲「特優」縣市殊榮，累計已9度獲得特優獎，成績斐然。運動部全民運動署於1月28日舉辦頒獎典禮，由教育處長王淑玲代表縣府出席受獎。南投縣府長期結合多元運動活動等優勢，推動日月潭萬人泳渡、環縣自行車賽、有氧舞蹈派對、草地瑜珈及SUP立式划槳等，鼓勵全民及壯世代參與運動，持續深耕基層、形塑運動風氣；展望115年，將進一步結合運動村里推動常態性課程，融入SDGs永續理念，提升規律運動人口比率，朝打造運動之都與宜居城市目標邁進。

南投縣連續多年執行運動i臺灣2.0計畫，114年持續推動一般、身心障礙者及原住民族三大專案，共計105項次計畫，涵蓋一般民眾、身心障礙者、女性、銀髮族及原住民族的運動推廣。

縣府攜手各相關單位團體辦運動活動，每場次都湧入大批人潮。（縣府提供）

縣府與南投縣體育會、各鄉鎮市體育會、公所、學校、社福機構等攜手合作，辦理各類全民運動活動，吸引12萬5,000人次參與，廣受好評。此次獲頒「特優」，不僅展現南投縣在行政效能、行銷推廣、資源整合及專案執行方面的卓越表現，更獲得運動部全民運動署的高度肯定。

五人制幼兒足球錦標賽持續深耕足球運動。（記者扶小萍攝）

王淑玲處長指出，南投縣已累計9次獲得運動i臺灣特優獎，彰顯許淑華縣長對全民運動的支持與深耕成果。除持續辦理歷史悠久的優質活動致力於創新，114年九九峰登山健走活動與草屯在地新景點全臺首座氦氣球樂園結合，有來自四分之一的外縣市民眾熱烈參與，達成千人相約健走盛況，活動現場除各局處擺攤宣導，也提供科技體適能檢測服務，讓民眾透過精確數據了解自身健康狀況。

活動規劃結合南投自然美景辦理戶外草地瑜珈；利用日月潭月牙灣天然資源辦理SUP立式划槳體驗；114年ZUMBA PARTY以「夜市經典元素」為主題，打造結合運動與趣味的沉浸式體驗。

南投縣也舉辦國際級運動賽事，「日月潭國際萬人泳渡」是台灣規模最大的戶外水域運動盛事，吸引來自世界各地的游泳愛好者與觀光客參與。114年泳渡更首度躍上大銀幕，電影「突破：三千米的泳氣」以視障泳士挑戰日月潭為題材，泳渡故事透過體育與影視的結合，彰顯永不放棄的精神與挑戰自我的勇氣。

「2025永不放棄・一騎來發財」紫南宮環縣99.9K自行車活動，特別選在鄰近6月3日「世界自行車日」週末舉行，以實際行動響應聯合國倡議，回應雙北世界壯年運動會推廣帕拉運動(Para)精神。

南投縣府善用企業贊助與專業教練資源辦理五人制幼兒足球錦標賽，持續深耕幼兒與青少年運動發展，足球隊伍更於全國原住民族運動會屢獲佳績。傳統射箭辦理弓箭製作課程、傳統射箭體驗營及邀請賽，相關賽事於市區體育場舉行，結合體驗營的模式，讓更多民眾有機會親身參與，認識感受原住民傳統射箭的魅力。

