投縣9度獲運動i臺灣特優獎

南投縣於一一四年「運動i臺灣2.0計畫」中表現卓越，再度榮獲「特優」縣市殊榮，累計已九度獲得特優獎，成績斐然。運動部全民運動署於二十八日舉辦頒獎典禮，由教育處長王淑玲代表縣府出席受獎。縣府長期結合多元運動活動、觀光景點與在地優勢，推動日月潭萬人泳渡、環縣自行車賽、有氧舞蹈派對、草地瑜珈及SUP立式划槳等活動，鼓勵全民及壯世代參與運動，持續深耕基層、形塑運動風氣；展望一一五年，將進一步結合運動村里推動常態性課程，融入SDGs永續理念，提升規律運動人口比率，朝打造運動之都與宜居城市目標邁進。

南投縣連續多年執行運動i臺灣2.0計畫，一一四年持續推動一般、身心障礙者及原住民族三大專案，共計一○五項次計畫，涵蓋一般民眾、身心障礙者、女性、銀髮族及原住民族的運動推廣。縣府與南投縣體育會、各鄉鎮市體育會、公所、學校、社福機構等攜手合作，辦理各類全民運動活動，吸引十二萬五千人次參與，廣受好評。此次獲頒「特優」，不僅展現南投縣在行政效能、行銷推廣、資源整合及專案執行方面的卓越表現，更獲得運動部全民運動署的高度肯定。

廣告 廣告

王淑玲處長指出，南投縣已累計九次獲得運動i臺灣特優獎，彰顯許淑華縣長對全民運動的支持與深耕成果。除持續辦理歷史悠久的優質活動外並致力於創新，一一四年九九峰登山健走活動與草屯在地新景點全臺首座氦氣球樂園結合，有來自四分之一的外縣市民眾熱烈參與，達成千人相約健走盛況，活動現場除各局處擺攤宣導，也提供科技體適能檢測服務，讓民眾透過精確數據了解自身健康狀況。

活動規劃連結時下流行趨勢，除結合南投自然美景辦理戶外草地瑜珈，讓參與者在晨曦中盡情伸展與大自然共鳴；利用日月潭月牙灣天然資源辦理SUP立式划槳體驗，搭配水域安全教育及淨潭活動，民眾可透過活動活絡感情寓教於樂。