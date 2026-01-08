投衛局獲SNQ暨國家生醫品質獎認證

南投縣府衛生局以「營養全方位介入守護南投銀髮健康」方案，獲由財團法人生技醫療科技政策研究中心主辦之二○二五年「SNQ國家品質標章暨國家生技醫療品質獎」認證肯定，展現本縣在高齡營養照護政策推動上的具體成果與品質承諾。該方案整合社區營養服務、專業人力培訓及多元衛教資源，致力於建立完善且可近的高齡營養支持體系，守護長者健康、提升生活品質。

SNQ國家品質標章（Symbol of National Quality）是由生策會主辦的認證，核心精神為「安全」與「品質」。透過專家學者嚴謹評選，認證範圍涵蓋醫療服務、健康食品及生醫產品。它為消費者提供具公信力的購物指標，確保產品具備科學實證且符合高品質標準，是台灣健康產業的重要守護者。衛生局以實務經驗為基礎，透過系統化營養介入策略，呈現地方政府回應高齡化社會挑戰的具體作為，期望藉由SNQ認證，讓高齡營養照護成果被更多民眾與專業領域看見。

面對邁入超高齡社會的趨勢，衛生局持續深化社區營養服務網絡，於水里、埔里及草屯設立分中心，由營養師深入社區進行營養風險評估與個別化介入，及早發現並協助營養不良或有風險之長者。同時推動飲食質地調整教育與實作培訓，協助照顧者與第一線服務人員，將專業營養知識轉化為日常可行的照護行動，讓長者吃得安心、吃得健康、吃得有品質。衛生局亦積極運用科技與多元媒介，結合遠距關懷平台，延伸營養衛教服務觸角至偏遠地區，並持續開發多語版營養衛教素材，包括原住民族語、台語及多國語言文宣，降低語言與文化隔閡，使營養資訊貼近不同族群長者與照顧者的需求。

衛生局長陳南松表示，縣內長者人口比例逐年攀升，營養照護已成為高齡健康促進的重要基石。