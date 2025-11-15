投表揚進用身障者績優單位
為鼓勵企業進用身心障礙者，南投縣政府社會及勞動局昨日在縣府七樓國際會議廳舉辦「一一四年進用身心障礙者績優機關（構）表揚」，由社會及勞動局副局長賴瓊美親自頒獎，表揚二十五家於一一四年度積極進用身心障礙者績優機關與企業，縣府感謝各單位不僅達成法定進用比例，甚至超額聘用，提供身心障礙者穩定就業機會，並給予實質支持與培育，讓他們能在職場上發揮專長，成為企業得力助手，同時也落實企業社會責任，展現友善共融職場文化。
社會及勞動局表示，縣府長期積極推動身心障礙者就業服務，透過職業重建、庇護就業、支持性就業及職業訓練等多元方案，協助身心障礙者提升工作技能，順利銜接職場需求。此外，針對就業中需求，也提供職務再設計與合理調整等支持措施，幫助其適應工作環境，穩定就業。
社會及勞動局進一步說明，身心障礙者就業推動，不僅仰賴政府努力，更需要企業共同參與。許多縣內企業積極響應，聘用或超額進用身心障礙者，除善用政府就業資源外，也積極完善制度與環境，推動職廠無障礙環境建置，並調整工作內容與條件，打造更友善的職場氣氛。實際經驗顯示，只要給予機會與信任，身心障礙者同樣能成為職場上不可或缺的重要夥伴。
社會及勞動局提醒，若有身心障礙者就業或企業求才需求，歡迎洽詢社會及勞動局專線-049-2204776，將有專人提供協助與服務。
