投訴北市府官網出現「上海市」 社會局：針對公眾人物散播謠言 並未對民眾提告

76歲老翁投訴在北市官網看到「上海市區公所」字樣，北市社會局對此報警處理並提出刑事告訴，前綠委高嘉瑜批評是製造寒蟬效應，社會局駁斥，報案針對的是身為公眾人物「持續發文、公然散播謠言」的行為，並沒有對陳情詢問的民眾提告。（張珈瑄攝）

前綠委高嘉瑜在社群平台發文指出，有位76歲老翁投訴在領取北市重陽敬老禮金網頁上，看到「上海市區公所」字樣。對此，北市社會局報警處理並提出刑事告訴。高嘉瑜14日和投訴人舉辦記者會，指出第一時間擔心是詐騙網站，卻被市府誣指是有心人士、刻意為之，還威脅要提告偽造文書，又氣又怕。社會局駁斥，報案針對的是身為公眾人物「持續發文、公然散播謠言」的行為，並沒有對陳情詢問的民眾提告，請勿持續混淆視聽。

社會局指出，經資訊單位了解，會有「上海市區公所」字樣出現為Chrome網站翻譯設定問題，須將偵測文字改為俄文才會呈現此字樣，且此舉就常理而言，並非一般民眾常態所為的一般舉動，若為有心人士刻意操作，社會局深表遺憾與譴責，社會福利本意為服務民眾，卻遭此類行為模糊焦點，針對不實指控與散播假訊息，已報警備案並向事實查核中心舉報，維護公理，以正視聽。

高嘉瑜說，民眾不是「有心人」、更不是「刻意為之」或「偽造文書」，市府應該做的是完善整個制度，並且告知市民如遇到這樣的問題該如何處理，或是說明為何會發生這樣的狀況，而不是用這種恐嚇提告的方式，整個過程就是誤會，民眾有擔心和質疑都是正常的，只是希望釐清問題，希望社會局能多點同理心，而不是製造寒蟬效應。

社會局回應，高嘉瑜未查證公開發佈誤導大眾、傷害市府服務同仁的言論，至今仍未道歉，社會局表示遺憾，目前全案已進入調查程序，後續交由警方偵辦；報案針對的是身為公眾人物「持續發文、公然散播謠言」的行為，並沒有對陳情詢問的民眾提告，請勿持續混淆視聽。

