投訴北市府官網出現「上海市」遭提告 76歲翁喊冤：只是小百姓

有位76歲老翁投訴在領取北市重陽敬老禮金網頁上，看到「上海市區公所」字樣，北市社會局對此報警處理並提出刑事告訴，投訴人喊冤只是小百姓，不是有心人士。（張珈瑄攝）

前綠委立委高嘉瑜在社群平台發文指出，有位76歲老翁投訴在領取北市重陽敬老禮金網頁上，看到「上海市區公所」字樣。對此，北市社會局報警處理並提出刑事告訴。高嘉瑜14日和投訴人舉辦記者會，指出第一時間擔心是詐騙網站，卻被市府誣指是有心人士、刻意為之，還威脅要提告偽造文書，又氣又怕；投訴人也喊冤只是小百姓，不是有心人士，而是「愛國人士」。

社會局指出，經資訊單位了解，會有「上海市區公所」字樣出現為Chrome網站翻譯設定問題，須將偵測文字改為俄文才會呈現此字樣，且此舉就常理而言，並非一般民眾常態所為的一般舉動，若為有心人士刻意操作，社會局深表遺憾與譴責，社會福利本意為服務民眾，卻遭此類行為模糊焦點，針對不實指控與散播假訊息，已報警備案並向事實查核中心舉報，維護公理，以正視聽。

高嘉瑜表示，昨天下午接到投訴人陳情，在掃描市府重陽敬老金QR碼後，出現的網頁出現「上海市」區公所，因為需填寫匯款帳號，所以擔心遭到詐騙，投訴人也有打電話、寫信跟社會局詢問是否為詐騙，但都得不到解答。

高嘉瑜說，事實並非社會局所說的設定俄文才會有這樣的狀況，今年3月也有民眾發現點入台北市警局系統，卻跑出北京市政府的字樣，後發現是Google自動翻譯系統的問題，此案的投訴人長期手機都有跳出自動翻譯，他也不以為意，所以也不覺得這是問題，這些民眾不是「有心人」、更不是「刻意為之」或「偽造文書」。

高嘉瑜直言，北市府應該做的是完善整個制度，並且告知市民如遇到這樣的問題該如何處理，或是說明為何會發生這樣的狀況，而不是用這種恐嚇提告的方式，因為一般民眾或是長輩也不了解自動翻譯會把台北市變成上海市、北京市。投訴人今天再用手機瀏覽社會局網頁已經沒有出現上海市政府的字樣，代表即使手機有自動翻譯，這個問題還是可以解決，整個過程就是誤會，民眾有擔心和質疑都是正常的，只是希望釐清問題，希望社會局能多點同理心，而不是製造寒蟬效應。

投訴人說明，填寫上郵局帳號後，發現網站下方寫著「上海市區公所」，當下很緊張、擔心是詐騙，還想凍結帳戶，後來打給社會局也把網站截圖寄郵件過去，2小時過去電視上出現新聞說有心人士故意操弄，他心裡很生氣，為了1500元要受這種屈辱，網站有疏忽改就好，何必把他說的很惡毒，他一輩子都沒進過警察局，現在可能要去警察局筆錄、被起訴，不必用這麼強硬的口氣，只是小百姓，什麼有心人士，「我是愛國人士」。

