台北市公車急煞急衝問題，近三年內已累積1313件乘客摔倒投訴案件，平均每年高達437件，相當於每天有1至2名乘客提出投訴。議員質疑「載客獎金」制度可能是導致公車駕駛搶快的原因之一，呼籲交通局盡速檢討。

投訴多！ 公車急煞急衝 議員：恐因載客獎金。（圖／TVBS）

目前台北市15家公車業者中，仍有7家保留「載客獎金」制度，即駕駛載一定人次，可領取越多獎金。議員林亮君質疑這一制度變相鼓勵駕駛趕快載更多乘客，導致猛起急煞的情況發生。對此，交通局長謝銘鴻指出，公車急煞情況不完全與搶載乘客有關，有時是因前車突然煞車所致。

為解決公車安全問題，台北市政府正加速安裝先進駕駛輔助系統。議員鍾佩玲質詢公運處長李昆振有關系統安裝進度從7%到100%效率大幅提升的原因。李昆振解釋，由於這些設施能有效防止事故，因此確實加快了安裝進度，並已於今年3月全部完成安裝。

