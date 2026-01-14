投警深夜警棍辣椒水勇緝通緝毒犯 查獲改造手槍及毒品

南投警深夜警棍辣椒水勇緝通緝毒犯。(圖：南投警分局提供)

南投警分局南投派出所日前掌握情資，獲悉曾姓毒品通緝犯駕駛自小客車於轄內出沒，十二日二十二時至二十四時警員張家銘、吳浩誠執行巡邏勤務時，發現曾嫌駕駛該車進入南投市，隨即尾隨至南崗三路與成功一路口實施攔查。

詎料曾嫌見警攔檢後加速逃逸，警方隨即調閱行車軌跡並沿途梭巡追緝，嗣於南崗工業區內發現曾嫌蹤跡，員警立即上前追捕，曾嫌見狀拔腿逃跑，追捕過程中員警以辣椒水噴灑其雙眼後成功制伏逮捕。追捕過程中，附近民眾見員警持辣椒水及警棍追緝，誤以為有人持木棍及水槍鬥毆，亦撥打110報案，轄區員警到場處理後，始知為同仁正在追捕通緝犯。

警方逮捕曾嫌後，對其隨身攜帶之手提包實施附帶搜索，當場查獲改造手槍二把、彈匣三個、子彈二十九顆、第一級毒品海洛因一包(毛重0.77公克)、第二級毒品安非他命(毛重1.68公克)、含海洛因針筒八支、依托咪酯煙彈二顆、電子煙機台三支、鏟管4根、安非他命吸食器一組等物，曾嫌坦承上開物品均為其個人所有及施用，全案法查扣相關證物，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例及通緝案件等罪，移送臺灣南投地檢偵辦。

南投警分局長洪秋賢表示，本分局將持續積極溯源，循線向上追查槍彈及毒品來源，全力打擊毒品及槍械犯罪，維護轄區治安。