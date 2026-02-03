投警結合臺銀南投分行金融防搶演練 逼真

金融防搶演練，驚險逼真場面。(圖：南投警分局提供)

南投警分局昨日與臺灣銀行南投分行辦理金融機構防搶演練，藉以提高警察人員和銀行行員的警覺性，演練過程驚險刺激且逼真順暢，因此讓在場民眾大吃一驚，誤以為真的發生搶案，事後才知道是虛驚一場，對於警方用心維護大家財產安全，給予認同與讚許。

南投警分局表示，防搶演練過程，為一名歹徒持槍闖入臺灣銀行南投分行行搶，進入大廳後跳上收銀櫃臺持槍作勢大喊「搶劫，把錢拿出來！」，過程驚險逼真，歹徒得手後欲離開現場時，遇到接獲通報抵達現場之員警，於銀行大門口與警方對峙，之後啟動快速打擊支援警力陸續到達，以絕對優勢警力迅速將持械搶匪制伏，藉由演練來強化金融機構員工緊急應變能力，並提升員警接獲報案時反應效能及逮捕現行犯之效率。

經了解，南投警分局長蔡宏澤於一月二十六日調任，旋即指揮分局同仁辦理本次防搶演練，足見其捍衛地方治安之決心。蔡分局長表示，為維護治安，希望藉由此次演練，讓民眾看得見、聽得到，並感受得到南投分局確保春節治安平穩的用心。在此並提醒民眾，如提領大筆現金可申請警方護鈔，同時也請各金融機構遇有提領大額款項之民眾，主動協助通報警方實施護鈔，使歹徒無機可乘，讓大家平安過好年。