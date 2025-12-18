投資中國穀物 60歲婦險匯款百萬元給幽靈會計師

cnews204251218a02

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台中市第一警分局公益派出所，日前下午2時左右，接獲轄內位於臺灣大道2段的中國信託中港分行通報，1名60歲江婦人疑似遭遇「中國穀物投資」詐騙。第一警分局表示，婦人到銀行臨櫃，準備一次解除保單並匯出新台幣 91萬6438 元，打算支付所謂的「投資贖回手續費」。原來，婦人被網友以高獲利為誘因，哄騙投資中國穀物。員警進一步查證，還清查出對方交給婦人的匯款單，竟然是偽造的，及時攔阻了一場騙局。

警方表示，當天行員詢問婦人匯款用途，她竟回答：「要給會計師手續費，因為要投資中國穀物」。荒謬的理由，讓行員立即起疑，並要求婦人出示對方給的資料。行員查看LINE對話後，發現對方提供了1張銀行外匯匯款單，但進一步查證卻驚覺，這張匯款單竟然是偽造的。

警方表示，行員隨即通報轄區警方。線上巡邏網巡佐林宜立、警員許志等，在火速到場協助，婦人才坦承受到對方以「投資中國穀物、高獲利」為誘因哄騙，因此急著解除保單、匯出近百萬元。最終，在警銀聯手下，成功阻止近百萬元匯款，守住了婦人辛苦賺來的血汗錢。

第一警分局提醒，凡是要求「先付費」、「買手續」、「私下匯款」的投資，尤其打著「高獲利」、「神秘商品」、「專家內線」等名號，十之八九都是詐騙，攏係假耶啦！民眾若遇可疑情況，請立即撥打 165 反詐騙專線，別讓辛苦存下的積蓄落入詐騙集團口袋。

