投資人別接刀！大盤漲800點它卻在哭！「油電燃氣類」下殺3.6%成重災區

財經中心／師瑞德報導

2026年台股開紅盤，加權指數大漲近800點站上2萬9，市值大增2.5兆元。但幾家歡樂幾家愁，資金瘋狂湧入電子股，「這族群」卻慘淪提款機，逆勢下殺3.63%成重災區！統計顯示，光電與半導體吸金，防禦型類股慘遭拋棄，投資人賺了指數賠了價差，千萬別貿然接刀。（AI製圖）

台股迎接民國115年（2026年）開紅盤，全市場沈浸在多頭大漲的喜悅中，但對持有「油電燃氣類」的投資人來說，這個星期卻是無比煎熬。根據證交所最新統計，本週加權指數大漲793.79點，漲幅達2.78%，指數一舉衝上29,349.81點；然而，就在電子股狂歡之際，資金卻無情棄守防禦型類股，導致「油電燃氣類」逆勢慘跌3.63%，成為萬紫千紅中的最大重災區，讓不少投資人感嘆「賺了指數，賠了價差」。

廣告 廣告

資金大搬風！ 防禦型股票慘遭提款

進一步分析本週產業表現，市場呈現極端的「強弱分明」。在半導體與光電族群領軍攻堅下，資金瘋狂湧入科技股，導致過去被視為資金避風港的傳產類股面臨失血窘境。統計數據顯示，油電燃氣類指數單週重挫3.63%，是全市場表現最差的類股。

分析師指出，這顯示在2026年開局的多頭氛圍下，市場風險偏好大幅提升，資金積極追逐高成長的電子股，反而拋售了缺乏爆發力的傳統防禦型個股。若扣除電子股觀察，未含電子類指數本週下跌0.83%，顯示傳產族群不僅沒跟上這波近800點的漲幅，反而成為資金提款的對象。

選錯邊差很大！ 光電噴漲、油電慘跌形成強烈對比

這波行情到底有多殘酷？看看「光電類」與「油電燃氣類」的表現就知道。本週光電類股在資金力挺下，單週飆漲6.76%，奪下漲幅冠軍；一來一往之間，持有光電股與持有油電股的投資人，單週績效落差就超過10%。

此外，資金的高度集中也讓邊緣化效應更明顯。本週全體上市股票成交金額約1.99兆元，其中半導體類就拿走了8,822億元，佔比高達44.13%；反觀表現弱勢的傳產族群，在量能萎縮與股價下跌的雙重打擊下，成為這波開門紅行情中的邊緣人。

市值一週胖了2.5兆 沒買電子的只能乾瞪眼

整體而言，台股本週氣勢如虹，在權值股強勢表態下，全體上市公司總市值衝上95兆6,121億元，短短一週就暴增了2兆5,777億元。然而，這2.5兆元的財富增長幾乎都集中在半導體、電腦週邊與光電等電子族群身上。

證交所數據顯示，台灣50指數本週漲幅達3.65%，遠優於大盤，顯示大型權值電子股才是這波行情的主角。對於原本期待油電燃氣類股能補漲或抗跌的投資人而言，面對這波「拉積盤」，恐怕只能看著指數創高而徒呼負負，短線上宜審慎看待弱勢族群的落底訊號，避免貿然進場接刀。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

不是半導體！2026開紅盤最大黑馬是「它」 單週狂噴6.7%完勝大盤

財富自由再等等！威力彩連19摃彩迷嘆氣 下周一「4億大紅包」等你拿

TPU 取代 GPU？台股長線利多不變 把握科技股回檔布局台股基金

2026 成長引擎全紀錄！4大領域、20檔個股潛力看這裡

